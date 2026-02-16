Amnistía lamenta que la rendición de cuentas brilla por su ausencia en Rusia dos años después de la muerte de Navalni

Archivo - Un mural en Argentina en recuerdo del disidente ruso Alexei Navalni - Europa Press/Contacto/Esteban Osorio - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional conmemora este lunes el segundo aniversario de la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalni con una dura crítica a las autoridades rusas, a las que denuncia por encubrimiento y por la "implacable campaña" que han emprendido para borrar su legado sin molestarse en responsabilizar a los culpables de la "tortura" a la que fue sometido durante su estancia en la colonia penal de Siberia donde falleció el 16 de febrero de 2024.

En el momento de su muerte, Navalni cumplía una pena de cerca de 30 años de cárcel por "extremismo y fraude" en una condena que el activista denunció como la culminación de una larga persecución política orquestada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El activista de 47 años, que figuraba en la lista de individuos y organizaciones involucradas en activistas terroristas o extremistas en Rusia, llevaba encarcelado desde su detención en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente ruso.

Moscú, cabe recordar, rechazó las críticas por su fallecimiento y pidió esperar a los resultados oficiales de la autopsia Sergei Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, achacó la muerte del opositor a "causas naturales".

El caso ha adoptado un giro este mismo fin de semana, cuando los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han acusado directamente a Rusia de asesinar a Navalni con una potente neurotoxina, la epibatidina, considerada arma química conforme a la legislación internacional. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, calificó inmediatamente después de "propaganda occidental" estas informaciones.

UNA PERSECUCIÓN

En su comunicado de recuerdo y condena, Amnistía Internacional critica por ejemplo las 79 causas penales abiertas en 2025 en relación las donaciones a la ONG de Navalni, la Fundación Anticorrupción (FBK); un drástico aumento frente a los 27 casos abiertos en 2024 y que dejan claro, a juicio de la ONG, que las autoridades rusas están acelerando sus esfuerzos para terminar de sepultar el trabajo de Navalni y de sus colaboradores.

UNA "PERSECUCIÓN SISTEMÁTICA"

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, condena así una "persecución generalizada y sistemática" que "aumenta en escala y ferocidad cada año", por no mencionar la declaración en noviembre del año pasado, por parte del Tribunal Supremo de Rusia, de la FBK como "organización terrorista" con la intención de endurecer todavía más las penas contra los simpatizantes del opositor.

"Este aniversario debe servir como recordatorio de que la responsabilidad de la muerte bajo custodia de Alexei Navalni sigue siendo del Estado ruso", ha declarado Callamard. "Es deplorable que las autoridades rusas sigan encubriendo los hechos que rodean su muerte mientras emprenden una implacable campaña para borrar su legado y perseguir a sus simpatizantes", ha añadido.

La secretaria general de Amnistía hace así un llamamiento "a la comunidad internacional para que alce la voz a favor de las demandas que hace tiempo exigen una investigación internacional independiente que permita sacar a la luz la verdad y garantizar la rendición de cuentas por su muerte".

Amnistía pide asimismo que las autoridades rusas "liberen inmediatamente y sin condiciones a todas las personas que han sido recluidas exclusivamente por estar vinculadas con Navalni", como Vadim Kobzev, Aleksei Liptser, Igor Sergunin, Sergei Karelin o Konstantin Gabov "o con su trabajo, y anular sus sentencias condenatorias injustas".

Por último, la ONG exige a Rusia que deje de "abusar" de sus leyes antiterroristas "para perseguir a quienes critican de manera pacífica a las autoridades".