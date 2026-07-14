Amnistía pide a los 27 medidas por separado ante falta de consenso en la UE para suspender acuerdo con Israel

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha pedido este martes a los Estados miembro de la Unión Europea que adopten medidas por separado después de que la reunión de ministros de Exteriores de los 27 no llegara a un acuerdo para limitar o prohibir el comercio con los asentamientos "ilegales" israelíes en Cisjordania.

Tras denunciar el "fracaso reiterado" del bloque de tomar medidas en el marco del Acuerdo de Asociación con Israel, con algunos países como España o Irlanda que piden su suspensión, la directora de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, ha calificado de "profundamente vergonzoso" que la mayoría de Estados miembros "siga bloqueando la suspensión", incidiendo en el papel de Alemania o Italia.

En este sentido ha reclamado que los países "no deben permanecer en silencio", mientras otros "socavan activamente" los principios del Derecho Internacional. "Como actual titular de la Presidencia del Consejo de la UE, Irlanda se encuentra en una posición privilegiada para influir en el rumbo de la actuación de la Unión respecto a Israel. Debe aprovechar esta oportunidad crucial para contribuir a garantizar que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional", ha afirmado.

De esta forma, Amnistía ha incidido que si bien no actúa "de manera conjunta", los 27 sí "deben actuar de forma individual y suspender unilateralmente todas las formas de cooperación con Israel que puedan contribuir a sus graves violaciones del Derecho Internacional".

"Esto incluye imponer un embargo integral a la exportación de armas, equipos de vigilancia y tecnologías relacionadas, así como una prohibición total del comercio y de las inversiones vinculadas a los asentamientos ilegales de Israel en territorios ocupados", ha señalado.

Este lunes, los ministros de Exteriores de los 27 no lograron un acuerdo para limitar o prohibir el comercio con los asentamientos "ilegales" israelíes en Cisjordania, pese a que la propuesta de prohibir el intercambio comercial con estos enclaves ha sido la que más apoyo ha recabado entre los Veintisiete.

Así lo anunció la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que detalló que los Estados miembro han encargado a sus embajadores que sigan trabajando en el expediente, sin descartar convocar una reunión ministerial extraordinaria si fuera necesario para desbloquear la decisión.