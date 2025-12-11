Amnistía subraya que una "paz sostenible" requiere de una "verdadera rendición de cuentas" en Palestina e Israel

Palestinos desplazados en tiendas de campaña tras la destrucción por la ofensiva israelí en ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional ha subrayado este miércoles que una "paz sostenible" en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel requiere de una "verdadera rendición de cuentas", por lo que ha hecho un alegato en defensa de la justicia internacional, después de los "ataques" vertidos en los últimos meses contra instituciones como el Tribunal Penal Internacional (TPI).

"El sistema de justicia internacional está siendo atacado, y se halla amenazada su propia existencia. La mayor prueba de fuego a la que se enfrenta está en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados", ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional Agnès Callamard, que ha pedido proteger la capacidad del TPI de garantizar rendición de cuentas.

Si bien ha celebrado que los líderes del mundo dieran 'luz verde' el mes pasado a una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que establece un plan para Gaza, ha incidido en que "no se pueden ocultar bajo la alfombra decenios de crímenes del Derecho Internacional con acuerdos que hacen caso omiso a la rendición de cuentas y afianzan la injusticia".

"Verdad, justicia y reparación: esas son las bases de una paz duradera", ha aclarado Callamard, que ha pedido que la comunidad internacional "preocupada por los evidentes fallos de la resolución" participe en la elaboración de "una hoja de ruta para garantizar justicia y reparaciones y asuma el compromiso de aplicarla".

Según ha defendido, "el objetivo debe ser el fin del genocidio de Israel, de su sistema de apartheid y la ocupación ilegal del territorio palestino, a la vez que se abordan los crímenes al Derecho Internacional cometidos" por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados palestinos.

En este sentido, Amnistía Internacional ha recomendado que para garantizar una justicia "verdadera, efectiva y significativa", así como que la hoja de ruta esté basada en la "complementariedad de diversas instituciones" y mecanismos de justicia, incluidas las investigaciones del TPI, "que deben llevarse a cabo sin ningún impedimento y con acceso de los investigadores" a estos territorios.

En esas investigaciones, defiende la ONG, deben tratarse el genocidio y los crímenes de lesa humanidad de apartheid de Israel, así como los crímenes cometidos por grupos armados palestinos antes del 7 de octubre de 2023, durante y desde entonces, "a fin de garantizar que todas las personas --en especial las más responsables, en caso de que estén vivas todavía-- comparecen ante la justicia".

Además, la hoja de ruta debe establecer que los Estados se comprometen a cooperar plenamente con organismos de investigación de la ONU y el tribunal de La Haya, y estos "deben hacer cumplir las órdenes de detención del TPI y tomar todas las medidas necesarias para garantizar el levantamiento de sanciones y restricciones impuestas a las organizaciones palestinas de Derechos Humanos.

Paralelamente a los mecanismos internacionales, ha recordado que los Estados "pueden emprender un nuevo camino hacia la paz fundado en la justicia, ejerciendo al jurisdicción nacional o universal u otras formas de jurisdicción penal extraterritorial con respecto a los crímenes del derecho Internacional cometidos".

"Las víctimas de las atrocidades cometidas en los Territorios Palestinos Ocupados merecen justicia verdadera, lo que supone, no solo ver que los responsables son procesados y condenados, sino también recibir reparación adecuada y efectiva, y garantías de no repetición. Es indudable que estos pasos son decisivos para alcanzar paz y seguridad duraderas", ha manifestado.

PERSPECTIVAS DE GARANTIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS

Con todo, la ONG ha hecho hincapié en que la investigación del TPI sobre la "situación en Palestina" y las órdenes de detención dictadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad "siguen siendo decisivas para las perspectivas de garantizar rendición de cuentas".

"La rendición de cuentas no es negociable. Los responsables de crímenes de Derecho Internacional deben comparecer ante la justicia, y las instituciones a las que presentan deben comprometerse a seguir una nueva vía arraigada en los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, por medios como aprobar leyes para prevenir que se cometan más violaciones de ellos en el futuro", ha dicho Callamard.

También ha sostenido en que "todas las partes deben reconocer su responsabilidad y cooperar con organismos de investigación y mecanismos de justicia internacional (...), aplicando sus recomendaciones y permitiéndoles recabar, proteger y analizar datos con fines de rendición de cuentas".

"Se debe escuchar y reconocer a las víctimas, y se les tiene que garantizar un recurso efectivo que incluya la reparación. Sin estas medidas concretas para garantizar la verdad y la justicia no puede haber paz duradera", ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional.

Con todo, ha alegado que tomar este tipo de medidas "es un paso esencial que hay que dar para poner fin al genocidio, restablecer la confianza en el Derecho Internacional y garantizar que todas las víctimas tienen acceso a justicia, verdad y reparación".