El año cierra en Gaza con 416 fallecidos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego

Hospital de Al Shifa, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, ha informado este jueves de que ha contabilizado la muerte de dos personas como consecuencia de ataques israelíes en las últimas 24 horas, con lo que son 416 los fallecidos desde la declaración del alto el fuego del pasado 10 de octubre.

En su último balance, el Ministerio constata que los hospitales del enclave han recibido un fallecido en las últimas horas y el cuerpo de otro más recuperado de entre los escombros y muerto como consecuencia de acciones militares israelíes anteriores. Los hospitales del enclave han recibido además a un heridos.

El Ministerio de Sanidad denuncia que los ataques israelíes han herido a 1.153 personas desde el 10 de octubre y que son 683 los cadáveres recuperados.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre Gaza, el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad tiene constancia de 71.271 muertos y 171.233 heridos.