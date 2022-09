Antony Blinken llega a México en visita oficial

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llegado este lunes a México en un viaje oficial en el que tiene previsto reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Blinken ha sido recibido en Ciudad de México por el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. "Damos la más cordial bienvenida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y a la Secretaria de Comercio de ese país, Gina Raimondo, quienes asisten al Diálogo Económico de Alto Nivel acordado por los presidentes Biden y López Obrador. Mexico y EU visión común", ha expresado Ebrard en redes sociales.

El encuentro con López Obrador está previsto para la tarde de este lunes y en él también participará la secretaria de Economía estadounidense, Gina Raimondo. El viaje de Blinken se enmarca en el Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambos países, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

López Obrador ha destacado antes del encuentro que "no hay pleito" con Estados Unidos. "Nuestros adversarios se frotan las manos y ya llevan cuatro años porque quisieran que nos peleáramos. Se quedarán frotando. No puede haber pleito porque los acuerdos que hay son benéficos para ambas naciones. Ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso, en el extremo, invadirnos, eso ya no, México es un país independiente, libre, soberano", ha apuntado.

Aunque no hay temas fijados, es posible que aborde temas migratorios, energéticos, e incluso, l petición para liberar a Julián Assange, ha indicado López Obrador. "Se trata de atender asuntos de interés para las dos naciones y para los dos pueblos", ha expresado.

Además, López Obrador ha asegurado que la relación con el presidente estadounidense, Joe Biden, es buena ha recordado que recientemente éste le envió una carta "con el propósito de que se mantenga la relación de respeto, que se siga manteniendo el respeto a las soberanías de los dos países, una política de buena vecindad, y no hemos tenido problema".