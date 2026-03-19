Anutin Charnvirakul es reelegido como primer ministro de Tailandia

Archivo - Anutin Charnvirakul, nuevo primer ministro de Tailandia. - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido tailandés Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, ha sido reelegido este jueves por el Parlamento como primer ministro del país, tres meses después de que disolviera la Cámara y convocara elecciones en medio del repunte de la violencia en la frontera con Camboya.

El presidente de la Cámara de Representantes, Sophon Saram, ha anunciado los resultados de la votación, que se ha resuelto con 293 votos a favor de Charnvirakul y 199 a favor de Natthaphong Ruengpanyawut, con 86 abstenciones. Así, su nombramiento ha quedado confirmado, según informaciones del propio Parlamento.

En las elecciones generales anticipadas del pasado 8 de febrero, el partido conservador Bhumjaithai consiguió 192 de los 500 escaños en la Cámara Baja, mientras que el Partido del Pueblo de Natthaphong Ruengpanyawut fue la segunda fuerza más votada y obtuvo 120 escaños, seguido del tradicional Pheu Thai, con 74.

Ahora, el líder del Bhumjaithai podrá oficialmente jurar el cargo una vez reciba el visto bueno de la Casa Real tailandesa. También tendrá que presentar sus políticas de Gobierno ante los diputados antes de comenzar a trabajar con un plausible gobierno de coalición formado junto al Pheu Thai, anteriormente rival político del Bhumjaithai, y otros partidos de menor envergadura.

Charnvirakul juró el cargo como jefe de Gobierno del país asiático a principios de septiembre de 2025, después de que el Parlamento lo eligiera como sucesor de Paetongtarn Shinawatra, destituida de forma definitiva por el Tribunal Constitucional. En la ceremonia prometió celebrar elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses.

Su elección buscaba poner fin a la crisis política desatada a raíz de la suspensión de Shinawatra en julio por una "negligencia ética grave" al afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen, una llamada que tuvo lugar en medio del conflicto desatado entre los dos países con decenas de muertos.