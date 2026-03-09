Aoun acusa a Hezbolá de meter a Líbano en la guerra de Irán con sus ataques a Israel

El presidente libanés, Joseph Aoun - PRESIDENCIA DE LÍBANO EN X

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha acusado este lunes al partdo-milicia chií Hezbolá de emprender una "emboscada" al país, involucrado en el nuevo conflicto abierto en Oriente Próximo desde que hace justo una semana lanzara varios proyectiles contra territorio de Israel, que ha respondido con continuos ataques contra la capital libanesa, Beirut, y áreas del sur, dejando hasta el momento más de 400 muertos y cientos de miles de desplazados.

"Lo que ocurrió en la madrugada del lunes 2 de marzo, con el lanzamiento de varios cohetes desde Líbano contra Israel, fue una trampa y una emboscada casi evidentes para Líbano, el Estado libanés y el pueblo libanés", ha señalado durante un encuentro por videoconferencia mantenido con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aoun ha denunciado que existe un intento de "aplastar" Líbano tanto a través de una agresión como la israelí, "que no conoce el respeto por las leyes de la guerra", como por parte de un "grupo armado externo al Estado" que no vela ni por los intereses de país ni por el de sus ciudadanos, en alusión a Hezbolá.

"Quienes estaban detrás de estos misiles pretendían atraer al Ejército israelí para que invadiera Líbano (...). El objetivo era poner a Líbano entre la espada y la pared", ha advertido Aoun, que sitúa al país en medio de una disyuntiva que de manera irremediable desembocaría en "el colapso del Estado libanés".

Así, ha expuesto que o bien se entra en una "confrontación directa" con Israel, que podría convertir a Líbano "en una segunda Gaza", lo que supondría la caíada del Estado; o bien abstenerse y dar alas a la retórica de Hezbolá sobre la incapacidad de las autoridades libanesas para proteger a su propio pueblo.

El presidente libanés ha detallado que la actual crisis bélica en el país deja y más de 600.000 desplazados, algunos de los cuales "están en las calles, sin refugio y sin siquiera lo más básico para vivir", además de más de 400 muertos y 1.100 heridos.