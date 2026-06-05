Aoun acusa a Irán de usar Líbano como "moneda de cambio" en sus conversaciones con EEUU

Archivo - El presidente libanés, Joseph Aoun - Virginie Lefour/Belga/dpa - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha acusado este viernes a las autoridades de Irán de utilizar su país como "moneda de cambio" en sus conversaciones con Estados Unidos, lo que ha considerado "inaceptable", y ha defendido las negociaciones con las autoridades israelíes frente a "soluciones militares", asegurando que estas "nunca" darán protecciones a las poblaciones del norte de Israel.

"Están utilizando Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable", ha señalado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN, en la que ha recordado a Teherán que Líbano "no es su país" y que "no es su trabajo interferir" en él.

El mandatario ha mostrado su "rechazo" a las pretendida protección de Irán sobre Líbano, alegando que "están matando" a los libaneses y "destruyendo" sus casas. "Hezbolá debe entender que no hay otra forma que sentarse a hablar, no hay otra forma de resolver este problema y salvar lo que queda, salvo a través de la negociación y la diplomacia (con Israel)", ha defendido.

En este sentido, Aoun ha asegurado que las autoridades libanesas están "preparadas, dispuestas, comprometidas" con el diálogo con el país vecino. "Estamos hartos de las guerras, pero ustedes deben mostrar voluntad y compromiso para poner fin a esta guerra por el bien de ambos pueblos y de ambos lados de la frontera", ha manifestado.

Así, ha preguntado a los israelíes si quieren vivir en una "guerra perpetua". "¿No estáis hartos de la guerra desde 1948? ¿De verdad queréis vivir en paz? Sentémonos a hablar. Para el Gobierno israelí, ha llegado el momento de que el poder de la razón prevalezca sobre la razón del poder", ha reclamado, al tiempo que ha defendido que "las soluciones militares nunca proporcionarán seguridad y protección a la población del norte" de Israel.

Aoun no ha descartado reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si bien ha condicionado cualquier encuentro a un acuerdo para poner fin a las hostilidades a ambos lados de la frontera.

Sus palabras llegan después de que delegaciones de Líbano e Israel hayan celebrado esta semana una ronda de conversaciones en Washignton, la cuarta desde marzo, sin que haya puesto fin a los bombardeos del Ejército israelí sobre territorio libanés ni al lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá.

Desde el 2 de marzo, día en que las partes retomaron los combates, más de 3.500 personas han muerto y 10.800 han resultado heridas en Líbano, mientras que en Israel han fallecido 28 soldados.