Aoun llama a la unidad y solidaridad nacional en Líbano ante el refuerzo de la ofensiva de Israel

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha llamado este miércoles a la unidad y solidaridad nacional en Líbano ante el refuerzo de la ofensiva de Israel, que deja más de 900 muertos y 2.200 heridos, además de una crisis de desplazamiento interno que se acerca al millón de afectados.

En este contexto, Aoun ha reunido a la plana mayor militar en el consejo de seguridad en el que ha enfatizado la "plena preparación de las fuerzas militares y de seguridad" para hacer frente a la situación, si bien ha hecho un llamamiento a "un discurso político nacional que se centre en la unidad y la solidaridad libanesas, rechazando la división, la incitación sectaria y la discordia".

A juicio del presidente, esta etapa requiere una "estrecha vigilancia y un nivel de responsabilidad nacional", para dejar de lado "intereses privados y cálculos personales".

Igualmente ha pedido coordinación a todos los estamentos políticos del país desde gobernadores a comisionados de distrito y municipios en materia de seguridad. "Señaló la necesidad de asegurar más refugios para quienes fueron desplazados forzosamente de sus pueblos y aldeas, y brindarles protección, haciendo hincapié en la importancia de garantizar la dignidad de cada ciudadano y residente dentro de ciertos límites, de acuerdo con las leyes vigentes", ha indicado en un comunicado leído por su portavoz, Najat Sharafeddine.

En este sentido, Aoun ha pedido que este enfoque se extienda a "medios de comunicación y plataformas de redes sociales", indicando el "papel crucial" que desempeñan en el contexto de la guerra lanzada por Israel. Al tiempo que, en materia económica, ha apostado por "controlar los precios y combatir los monopolios" para frenar las consecuencias económicas de la ofensiva israelí.