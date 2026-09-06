Aoun pide a EEUU que intervenga con urgencia para parar las acciones militares israelíes en suelo libanés

Archivo - Ataque israelí en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Marta Maroto - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha emplazado este domingo a Estados Unidos y a la comunidad internacional a que intervengan "urgentemente" para que cesen las acciones militares israelíes en el sur de Líbano después del ataque de este domingo a un antiguo hospital en Nabatiye.

"El presidente Aoun responsabiliza absolutamente a la parte israelí por esta escalada continua y exige a los Estados Unidos de América y a la comunidad internacional que intervengan urgentemente para detener estas violaciones y responsabilizar a sus autores", ha informado la Presidencia libanesa en un comunicado oficial.

Denuncia en concreto la muerte de "civiles inocentes" en los ataques israelíes que han afectado a un edificio del Ministerio de Finanzas y han "destruido" el Hospital Ghandur de Nabatiye.

Los ataques contra edificios oficiales que afectan a las necesidades e intereses de la ciudadanía suponen "una grave escalada" que va más allá de las violaciones del acuerdo de alto el fuego pactado entre los gobiernos libanés e israelí. Ponen en evidencia la "clara intención" de afectar a las instituciones libanesas y "paralizar la vida cotidiana de la gente".

Aoun ha insistido en que "a pesar de todos estos ataques", Líbano mantiene su compromiso en defensa de su soberanía y la estabilidad en el sur, así como con la seguridad de sus ciudadanos.

Al menos cuatro personas han muerto este domingo a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano argumentando que actuaba contra "violaciones" del alto el fuego por parte del partido-milicia chií Hezbolá, concretamente el lanzamiento de drones contra sus tropas.