El apoyo al 'impeachment' contra Trump crece hasta el 27 por ciento

Trump ha respondido criticando a la prensa "mentirosa" y "enemiga del pueblo"

El 27 por ciento de los estadounidenses creen que hay suficientes pruebas como para abrir un juicio político o 'impeachment' contra el presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con su implicación con la trama rusa para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, según un sondeo publicado por 'The Washington Post' y la cadena NBC. Esta cifra supone diez puntos más que hace un mes.

La mayoría de los favorables al 'impeachment' son votantes demócratas, entre los que el apoyo asciende hasta el 48 por ciento, 18 puntos más que hace un mes. En cambio, solo el 6 por ciento de los republicanos abogan por abrir juicio político a Trump frente al 86 por ciento que defienden que termine su mandato.

Además, el 24 por ciento cree que el Congreso debe seguir investigando si existen pruebas para un 'impeachment', ocho puntos menos que el mes pasado. El estudio se basa en 1.000 entrevistas realizadas entre el 8 y el 11 de junio y tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

Trump ha respondido criticando al periódico que publica la encuesta, 'The Washington Post'. "Deberían hacer una encuesta sobre cuál es el periódico más mentiroso y falso, el Fracasado New York Times o el Amazon (¡lobby!) Washington Post", ha publicado Trump en su cuenta personal y verificada en Twitter. "Los dos son una desgracia para nuestro país. Son el enemigo del pueblo pero no sé decir cuál es peor", ha remachado.

Además, Trump ha aprovechado para ir introduciendo el que parece ya el lema de campaña para su reelección en 2020, "Conservemos una Gran América", parafraseando el "Hagamos América Grande de Nuevo" que le llevó a la Casa Blanca.

"Estados Unidos ha vuelto a ser GRANDE y dejamos la bella Casa Blanca (¿o creéis que la gente pedirá que siga? CONSERVEMOS UNA GRAN AMÉRICA. ¡Los dos periódicos horrorosos saldrán pronto del negocio y se irán para siempre!", ha apuntado.

GUERRA INFORMÁTICA CONTRA RUSIA

Trump critica al 'Post' por la encuesta y a 'The New York Times' por publicar un reportaje de investigación sobre la estrategia de guerra informática estadounidense contra el sistema eléctrico ruso.

"¿Pueden creer que el Fracasado New York Times acaba de publicar una noticia diciendo que Estados Unidos está incrementando sustancialmente los ataques informáticos contra Rusia? Es un acto virtual de Traición perpetrado por un periódico que fue importante, pero que está tan desesperado por la noticia, cualquier noticia, que (la publica) incluso si es malo para el país", ha indicado previamente Trump también en Twitter.

Además, asegura que la noticia "¡NO ES VERDAD!". "Cualquier cosa vale hoy en día para los Medios de Comunicación Corruptos. ¡Hacen y dicen lo que sea necesario sin que haya ela más mínimo atisbo de consecuencia! Son auténticos cobardes, ¡sin duda alguna LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO!", ha añadido.

'The New York Times' ha publicado que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han intensificado los ataques informáticos contra las redes de suministro de energía eléctrica de Rusia. En concreto, Washington intenta infiltrar programas que puedan recopilar información sobre las redes eléctricas rusas y, supuestamente, colocar dentro del sistema código con capacidad ofensiva.

"La estrategia estadounidense se ha vuelto más de ofensiva. Estamos trabajando a una escala que antes era difícil de imaginar", ha apuntado una de las fuentes del periódico.

Esas acciones son una especie de advertencia y forman parte de un plan de ataques informáticos que se activaría en el caso de que las relaciones entre Moscú y Washington se vuelvan completamente hostiles.

El diario precisa que por el momento, sin tener acceso a cierta información secreta, resulta imposible apreciar hasta qué punto Estados Unidos se ha podido infiltrar en los sistemas de energía rusos y en qué medida es capaz de "provocar un apagón" en todo el país o de paralizar sus Fuerzas Armadas.

Esta agresividad sería una respuesta de disuasión a las advertencias de las agencias de seguridad estadounidenses que llevan décadas alertando de que Rusia ha logrado introducir programas capaces de dañar centrales eléctricas, la red de combustible, los gaseoductos o la red de suministro de agua.

El martes, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, advirtió en rueda de prensa de que esta nueva postura busca "decir a Rusia que quien realice ataques informáticos contra nosotros, pagará un precio".