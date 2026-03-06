Arabia Saudí anuncia la destrucción de un misil y de crucero y varios drones al este de Riad

Archivo - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este viernes la destrucción de un misil de crucero y varios drones al este de la capital del país, Riad, horas después de derribar tres misiles balísticos lanzados contra una base aérea situada en la zona.

El Ministerio de Defensa saudí ha señalado en sus redes sociales que "un misil de crucero fue interceptado y destruido en este de la provincia de Al Jarj", al tiempo que ha agregado que cuatro drones han sido interceptados al este y el noreste de Riad.

Previamente, había afirmado que los sistemas de defensa aérea habían "destruido" tres misiles balísticos "lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán", que se encuentra situada en la provincia de Al Jarj, sin informaciones por ahora sobre víctimas o daños materiales.

Riad no se ha pronunciado por ahora sobre quién podría estar detrás de los ataques, sin que ninguna de las partes en conflicto haya reivindicado estos disparos, en medio del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.