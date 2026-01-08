Arabia Saudí asegura que el líder secesionista yemení acusado de "alta traición" ha huido a EAU

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen ha asegurado este jueves que el destituido líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), Aidrus al Zubaidi, se encuentra en Emiratos Árabes Unidos (EAU), país al que habría huido en medio de las las tensiones por la reciente ofensiva de los separatistas en el sureste de Yemen.

El portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, ha señalado en un comunicado difundido en X que el exdirigente secesionista "y otras personas han huido en plena noche a bordo del buque 'Bamedhaf', que zarpó del puerto de Adén con destino a la provincia de Somalilandia, en la República Federal de Somalia, después de la medianoche del 7 de enero, tras apagar los sistemas de identificación del buque y poner rumbo al puerto de Berbera, donde llegó a las 12.00 del mediodía (hora local, 10.00 en España peninsular)".

El buque navega bajo bandera de San Cristóbal y Nieves, ha indicado Al Maliki, al tiempo que ha denunciado que se trata de "la misma bandera del 'Greenland' que transportó vehículos de combate y armas al puerto de Mukala (en el sur de Yemen) desde el puerto de Fuyairá (en EAU)", que dio lugar a un ataque de la coalición a finales de diciembre pasado, si bien las autoridades emiratíes negaron posteriormente que el buque en cuestión transportara armas.

Según ha relatado Al Maliki, Zubaidi y sus acompañantes viajaron desde Somalilandia hasta la capital somalí, Mogadiscio, en un avión "Ilyushin (II-76)", y partieron alrededor de las 16.15 (hora local) en la misma aeronave "en dirección al golfo Pérsico a través del mar Arábigo sin definir un destino de salida".

"El avión apagó sus sistemas de identificación sobre el golfo de Omán y los volvió a encender diez minutos antes de llegar al aeropuerto militar (Al Reef) de Abu Dabi a las 20.47 horas (hora saudí, 18.47 en España peninsular)", ha agregado, antes de apuntar a que "este tipo de aviones se utiliza con frecuencia en zonas de conflicto en las rutas de los países de (Libia, Etiopía y Somalia)".

Al Maliki ha anunciado en la misma nota que las fuerzas de la coalición "siguen de cerca la información sobre el paradero de algunas personas que (...) fueron las últimas en reunirse con Al Zubaidi antes de que este huyera de Adén, como Ahmed Hamid Lamlas (antiguo gobernador de Adén) y Mohsen al Wali (comandante de las Fuerzas de Seguridad en Adén), con quienes se ha perdido toda comunicación".

El Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, que encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente en el país, ha acusado este miércoles a Al Zubaidi de cometer "alta traición con el objetivo de socavar la independencia de la República", de "dañar la postura militar, política y económica de la República" y de "formar una banda armada y asesinar a oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas".

La decisión ha sido anunciada horas después de que la coalición encabezada por Riad lanzara "ataques preventivos limitados" en el suroeste de Yemen tras denunciar que Al Zubaidi no había viajado a Arabia Saudí para participar en unas conversación para rebajar las tensiones, momento desde el que se le considera en paradero desconocido.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que su responsable, Marco Rubio, ha abordado este asunto con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, en un encuentro destinado a "impulsar la cooperación bilateral en curso" entre los dos países y tras la reunión celebrada en noviembre entre el presidente Donald Trump y el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.