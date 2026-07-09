Arabia Saudí condena los ataques de Irán: "Sigue amenazando la seguridad y la estabilidad en la región"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Arabia Saudí. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han condenado este jueves los ataques perpetrados por Irán contra objetivos estadounidenses en Bahréin, Jordania y Kuwait, al tiempo que han acusado a Teherán de seguir "amenazando la seguridad y la estabilidad" en la región de Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores saudí ha indicado en un comunicado que se trata de una "violación de la soberanía de Estados hermanos" por parte de Irán y ha alertado de que estos actos suponen una "violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide el cese de todos los ataques iraníes en la región".

Esa resolución, ha recalcado, "resalta la importancia del respeto a la soberanía" de terceros países y del "compromiso a las resoluciones y leyes internacionales". "Estas violaciones socavan los esfuerzos internacionales para devolver la seguridad a la región", ha apuntado.

Irán, que ha realizado una serie de ataques en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos, ha acusado a Washington de cometer "una grave violación" del memorando de entendimiento y ha afirmado que estos hechos, junto a los bombardeos de Israel contra Líbano y la revocación de Washington de la autorización de las ventas de petróleo iraní, dejan "sin efecto" varias cláusulas del pacto, destinado a allanar el camino para lograr el fin a la guerra en Oriente Próximo.

El Ejército norteamericano, por su parte, ha descrito sus bombardeos como una respuesta a los ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán la navegación a raíz del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.