Arabia Saudí condena la decisión de Israel de designar zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades saudíes han condenado este lunes la decisión de Israel de aprobar la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" y ha asegurado que se trata de una forma de "imponer una nueva realidad legal y administrativa en territorio ocupado".

El Ministerio de Exteriores ha indicado en un comunicado que estas medidas "socavan los esfuerzos puestos en marcha para alcanzar la paz y la estabilidad en la región" y ha afirmado que Israel "carece de soberanía sobre el territorio palestino ocupado".

"Mostramos nuestro absoluto rechazo a estas medidas ilegales, que constituyen una grave violación del Derecho Internacional, socavan la solución de dos Estados y representan un asalto al derecho legítimo del pueblo palestino a establecer un Estado soberano independiente en las fronteras acordadas en 1967, con la capital en Jerusalén Este", recoge el texto.

Así se han pronunciado las autoridades de Arabia Saudí después de que el Gabinete israelí aprobara el domingo una serie de medidas para aumentar el control sobre Cisjordania y facilitar a los colonos israelíes comprar tierras en estas zonas, una cuestión que ha sido tildada por las autoridades palestinas como una "anexión de facto".

La iniciativa fue presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich; el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en los territorios palestinos, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que el registro de tierras es una medida de seguridad "vital", mientras que el Gabinete defiende que se trata de una "respuesta apropiada a los procesos ilegales de registro de tierras promovidos por la Autoridad Palestina".