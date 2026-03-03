Arabia Saudí condena el "flagrante ataque iraní" contra la Embajada de EEUU en Riad

Archivo - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán (archivo) - -/Spa/Dpa - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han condenado este martes el "flagrante ataque iraní" contra la Embajada de Estados Unidos en la capital, Riad, que ha sido alcanzada por dos drones, sin que por ahora haya informaciones sobre la escala de los daños o sobre posibles víctimas mortales.

El Ministerio de Exteriores saudí ha afirmado en un comunicado que "este acto cobarde e injustificado viola todas las normas y leyes internacionales" y ha recordado que las Convenciones de Ginebra dan "inmunidad a las instalaciones y el personal diplomático, incluso en caso de conflicto armado".

"La repetición de este flagrante comportamiento iraní, a pesar de que las autoridades saben que el Reino ha afirmado que no permitirá el uso de su espacio aéreo y su territorio para atacar Irán, empujará a la región a una mayor escalada", ha recalcado.

En este sentido, ha reseñado que "cuenta con total derecho a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad, integridad territorial, a sus ciudadanos y residentes, e intereses vitales, incluida la opción de responder a la agresión".

Las autoridades saudíes habían denunciado horas antes el ataque contra la legación, que sufrió daños "menores", mientras que la Embajada ordenó el "confinamiento" de sus ciudadanos en las ciudades de Riad, Yedá y Dahran. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recalcó que "pronto se sabrá" la respuesta del país norteamericano al ataque.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.