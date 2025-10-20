Arabia Saudí ejecuta a un hombre acusado de terrorismo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este lunes la ejecución de un hombre acusado de cargos de terrorismo, a pesar de las críticas realizadas por ONG de Derechos Humanos que habían denunciado que el varón fue condenado por delitos cometidos cuando era menor de edad.

El Ministerio del Interior ha identificado al acusado como Abdulá bin Muhamad bin Said al Dirazi y ha señalado que la ejecución se ha llevado a cabo en la provincia Oriental. "Cometió delitos terroristas al establecer una organización terrorista destinada a desestabilizar la seguridad y dispara contra instituciones y personal de seguridad con la intención de matarlos", reza un comunicado.

La cartera ministerial ha reafirmado su compromiso con "el establecimiento de la seguridad, la justicia y la aplicación" de las leyes "contra cualquier que ataque a inocentes, derrame su sangre y viole su derecho a la vida y la seguridad". "Al mismo tiempo, advierte a quien se atreva a cometer tal delito que el castigo legal será su destino", según recoge la agencia de noticias SPA.

Amnistía Internacional ha denunciado la ejecución, subrayando Al Derazi que era menor de 18 años en el momento de sus supuestos delitos y fue declarado culpable en un "juicio injusto". "Estamos presenciando el mayor número de ejecuciones que hemos registrado desde que empezamos a llevar registros en 1990", ha indicado la ONG.