Arabia Saudí intercepta cinco drones "hostiles" cerca de su base aérea Príncipe Sultán

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han informado este lunes de que el Ejército ha interceptado cinco drones "hostiles" cerca de su base aérea Príncipe Sultán, situada en el interior del país, a medida que la tensión sigue aumentando en la región después de que Estados Unidos e Israel lanzaran el sábado una ofensiva sorpresa contra Irán.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Turki al Maliki, ha confirmado en un comunicado que un total de cinco aparatos aéreos no tripulados han sido identificados y posteriormente neutralizados cuando se acercaban presuntamente a esta base militar, según informaciones recogidas por la agencia de noticias saudí SPA.

Esta mañana, Arabia Saudí alertó de que se había registrado un incendio en una refinería de Ras Tanura tras la interceptación de varios drones sobre la zona, cuyos restos se habrían precipitado sobre la infraestructura energética.

La región de Oriente Próximo vive una tercera jornada de ataques cruzados entre las fuerzas israelíes y estadounidenses e Irán, en una noche en la que se han registrado explosiones en distintos puntos del golfo Pérsico, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares.