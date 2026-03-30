Arabia Saudí intercepta varios misiles y drones lanzados contra el este del país

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Arabia Saudí. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este lunes la interceptación de varios misiles balísticos y drones disparados en las últimas horas contra el país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antimisiles han destruido un misil de crucero y cinco misiles balísticos cuyo objetivo eran zonas del este del territorio, además de interceptar una serie de drones en "ataques en todo el país".

En total, se estima que unos 15 drones también han sido "interceptados y destruidos" durante las últimas horas. Además, las autoridades han informado de que otros siete misiles balísticos han sido lanzados contra Riad, la capital. Dos de ellos han sido interceptados y uno destruido, mientras que el resto se han precipitado sobre áreas no habitadas del Golfo, tal y como ha recogido la agencia de noticias SPA.

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.