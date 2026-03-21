Araqchi asegura que Irán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz

Archivo - Bandera japonesa en un buque dentro de la base naval de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (archivo) - Europa Press/Contacto/Stanislav Kogiku - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha declarado este viernes que Teherán está dispuesto a permitir el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz, tras las consultas entre funcionarios de ambos países, en el marco de los ataques de Irán a buques en este paso estratégico en represalia por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

"No hemos cerrado el estrecho. Está abierto", ha subrayado Araqchi en una entrevista telefónica para la agencia japonesa de noticias Kyodo, antes de señalar que Irán está dispuesto a garantizar el paso seguro a países como Japón, siempre y cuando estos se coordinen con Teherán.

El titular de Exteriores iraní ha insistido en que la respuesta de Teherán a la "agresión ilegal y no provocada" de Estados Unidos e Israel constituye un acto de legítima defensa y, como tal, se mantendrá durante "el tiempo que sea necesario".

Ello no impedirá, no obstante, el ofrecimiento de "asistencia a otros" en medio de una creciente preocupación por la seguridad, ha puntualizado Araqchi, quien ha afirmado que la navegación de embarcaciones niponas a través del estrecho ha sido tema de conversación en sus recientes contactos con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi. A este respecto, ha aseverado que la comunicación entre ambas carteras se mantiene, si bien no pueden revelarse los detalles sobre sus intercambios.

En un contexto en el que el Gobierno persa ha apelado reiteradamente a la comunidad internacional --incluido Japón-- para que se condenen los ataques perpetrados contra la República Ialámica en el marco de la operación 'Furia Épica', el representante de la diplomacia iraní ha agradecido la posición tradicionalmente "equilibrada y justa" de Tokio, así como sus relaciones "amistosas de larga data" con Irán.

En un viaje a Washington a comienzos de esta semana, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, puso sobre la mesa los límites legales de la participación de Japón en los esfuerzos por "reabrir" Ormuz, como había solicitado el presidente estadounidense, Donald Trump. No obstante, destacó puntos de acuerdo, como el compromiso de importar más petróleo de Estados Unidos y de cooperar en el desarrollo de misiles, según recogió la agencia de noticias Bloomberg.

Sus palabras llegaron apenas unas horas después de que el Trump se resignara a no obtener el apoyo deseado por parte de sus socios en lo referente al estrecho de Ormuz, una medida que con la que busca hacer frente al incremento de los precios del petróleo derivados de la ofensiva que él mismo ha lanzado junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El miércoles, Trump aseguró que Estados Unidos "no necesita la ayuda de nadie" y afeó la actitud de los miembros de la OTAN --que considera que están cometiendo un "error muy estúpido"--, además de Japón, China y Corea del Sur, que habían rechazado hasta ese momento el envío de buques.

Sin embargo, este jueves, Japón se sumó a cinco de las principales potencias europeas --Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos-- para manifestar su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el transito seguro por el estrecho de Ormuz, en plena polémica por la negativa de estos países a sumarse a la misión naval propuesta por Trump, tildó de "cobardes" a los países que se habían negado a apoyar una "simple maniobra militar" en el estrecho de Ormuz.