Araqchi asegura que Irán no aceptará un alto el fuego y pide "compensaciones" a EEUU por los daños infringidos

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una visita a Rusia en junio de 2025 - Europa Press/Contacto/President of Russia Office

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que su país "no aceptará un alto el fuego" en el conflicto con Estados Unidos e Israel, por el que pide "compensaciones" tras los daños infringidos en la República Islámica, donde al menos 1.200 personas han muerto desde el 28 de febrero según el balance de las autoridades iraníes.

"No aceptaremos un alto el fuego porque no queremos que se repita el escenario del año pasado", ha señalado Araqchi, en declaraciones difundidas este sábado en redes sociales por la Embajada iraní en Japón, al calor de una entrevista reciente del ministro con la agencia de noticias nipona Kyodo.

Araqchi se he referido así al desenlace de los ataques israelíes contra el programa nuclear y la cúpula militar iraní el pasado julio, a los que se sumó posteriormente Estados Unidos, que finalizó doce días después con un alto el fuego entre Irán e Israel.

Así, el titular iraní de Exteriores ha exigido que la actual guerra termine "de forma completa y definitiva", a la vez que ha pedido garantías para que no se repita una situación similar. Asimismo, ha demandado "compensaciones" por los daños infringidos contra territorio iraní, aunque no ha especificado más al respecto.

La ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní ha derivado en un conflicto regional, al responder la República Islámica a esta agresión con ataques contra varios de sus vecinos del Golfo e Israel, donde este sábado los misiles iraníes han golpeado las ciudades de Arad y Dimona causando más de un centenar de heridos.

En Irán la cifra oficial de muertos supera el millar, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.