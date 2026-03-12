Araqchi denuncia ataques contra una sucursal bancaria iraní y avanza represalias por el "crimen" perpetrado

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este miércoles que una de las sucursales del banco "más antiguo" del país centroasiático ha sido bombardeada con "todos los trabajadores" en su interior, en el marco de la ofensiva lanzada a finales del pasado mes de febrero por parte de Estados Unidos e Israel contra Teherán en aras de descabezar al régimen de los ayatolás.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas tomarán represalias por este crimen", ha advertido Araqchi en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha precisado que los empleados se encontraban en el momento del ataque trabajando para "asegurar que los iraníes tuvieran comida sobre la mesa antes del Año Nuevo".

La sucursal atacada pertenece al histórico Banco Sepah de Irán, según ha precisado la agencia semioficial iraní Fars, que ha atribuido el ataque a "misiles del régimen sionista estadounidense".

Hasta el momento, la ofensiva de Estados Unidos e Israel se ha cobrado la vida de más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por Teherán, entre los cuales se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como otros ministros y altos cargos del Ejército del país.

Por su parte, Teherán ha respondido al ataque con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel, así como contra enclaves de interés para Washington en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.