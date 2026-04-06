Araqchi denuncia el bombardeo del "MIT de Irán" en la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - -/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este lunes el bombardeo de la Universidad Tecnológica Sharif en la capital, Teherán, afirmando que fue atacado el "MIT de Irán", en referencia al conocido Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por su siglas en inglés.

"Los agresores israelíes y estadounidenses han bombardeado el MIT de Irán. Esto se suma a los ataques perpetrados contra otras universidades", ha denunciado Araqchi en un mensaje en redes sociales, para referirse al puntero centro de innovación iraní.

Tras esta analogía, el titular de Exteriores ha recalcado, citando el Corán, que "el conocimiento se encontrará en las lejanas Pléyades", y que los iraníes "serán capaces de alcanzarlo". Así ha amenazado a Washington y Tel Aviv con nuevas represalias tras indicar que "los agresores verán el poderío" de Teherán.

La escalada de ataques, con la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jademi, y ataques contra centros petroquímicos clave de Irán llega en un momento en el que la República Islámica apura el ultimátum dado por Washington para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto lanzado de forma conjunta con Israel el pasado 28 de febrero y que se ha saldado ya con más de 2.000 muertos en el país.