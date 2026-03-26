Araqchi niega que haya negociaciones con EEUU pero reconoce "mensajes" desde Washington para frenar la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este miércoles que "no hay negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos para terminar con la guerra abierta por la ofensiva lanzada por el país norteamericano junto a Israel el 28 de febrero, aunque ha reconocido "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo".

"Afirmo con absoluta certeza que no ha habido negociaciones ni conversaciones con la parte estadounidense", ha declarado Araqchi en una entrevista con la cadena iraní IRNA, que él mismo ha difundido en sus redes y en la que, por contra, sí ha señalado que "desde hace algunos días, la parte estadounidense ha comenzado a enviar diversos mensajes a través de varios intermediarios".

Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní ha defendido que el hecho de "que estos mensajes se transmitan a través de nuestros países amigos y que nosotros, en respuesta, anunciemos nuestras posiciones o emitamos las advertencias necesarias, no es negociación ni diálogo". "Es simplemente un intercambio de mensajes entre amigos, y en este intercambio hemos reiterado nuestras posiciones de principios y, en algunos casos, también hemos emitido advertencias", ha aclarado.

Al hilo, ha subrayado que la política actual de Irán "es continuar la resistencia y la defensa del país". "No buscamos la guerra; esta guerra no es nuestra guerra; no la iniciamos y queremos que termine, pero de forma que no se repita. Por eso no queremos un alto el fuego", ha manifestado. "Queremos que la guerra termine en nuestros propios términos y de forma que no se repita y nuestros enemigos aprendan la lección y ni siquiera tengan el deseo de atacar a Irán", ha manifestado, al tiempo que ha reclamado que "se debe indemnizar al pueblo iraní por los daños sufridos".

Asimismo, ha calificado como "una admisión de derrota" el que desde el Ejecutivo estadounidense se esté hablando de negociaciones. "¿Acaso no hablaban antes de una 'rendición incondicional'? ¿Qué ha pasado ahora que hablan de negociaciones y las exigen?", se ha preguntado retóricamente.

Sus palabras han llegado poco después de que el canal estatal Press TV, citando a un alto funcionario político y de seguridad con conocimiento sobre los contactos, haya informado de que Irán ha recibido una propuesta de parte de Estados Unidos, que ha activado contactos a través de diversos canales diplomáticos, si bien para la República Islámica las propuestas son "excesivas" y no se corresponden con la realidad en el terreno.

Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la "agresión y asesinatos" contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, reparaciones de guerra y el reconocimiento de todos los actores internacionales de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.