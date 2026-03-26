Pakistán confirma mediar en "conversaciones indirectas" entre EEUU e Irán para intentar lograr un acuerdo de paz

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante un viaje oficial a Rusia en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha confirmado este jueves la existencia de "conversaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Islamabad, encargado de "entregar los mensajes", en medio de los esfuerzos para intentar lograr un fin negociado a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Están teniendo lugar conversaciones indirectas a través de mensajes que son entregados por Pakistán", ha dicho el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, quien ha recalcado que "en este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando".

Así, ha recalcado que "países hermanos como Turquía y Egipto, entre otros, también están brindando su apoyo a esta iniciativa", al tiempo que ha lamentado las "especulaciones innecesarias en los medios sobre las conversaciones de paz para poner fin al conflicto en Oriente Próximo".

"Pakistán sigue totalmente comprometido con la promoción de la paz y continúa haciendo todo lo posible para garantizar la estabilidad en la región y más allá", ha dicho Dar a través de un mensaje en sus redes sociales, donde ha hecho hincapié en que "el diálogo y la diplomacia son la única vía hacia adelante".

El mensaje ha sido publicado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya lanzado este jueves una nueva ola de amenazas a Irán, insistiendo en que Teherán manda mensajes encontrados y debe ponerse a negociar con seriedad "antes de que sea demasiado tarde".

Según ha afirmado en un mensaje en redes sociales, los negociadores iraníes "son muy diferentes y 'extraños'", apuntando que por un lado están "rogando" alcanzar un acuerdo "y aun así afirman públicamente que solo están 'examinando nuestra propuesta'".

Poco antes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, había negado que haya "negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos para terminar la guerra, aunque ha reconocido "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo", tras las informaciones sobre una propuesta estadounidense de 15 puntos que fuentes iraníes han descrito ya como "excesiva".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.