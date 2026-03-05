Araqchi niega una implicación de Irán en el ataque a Azerbaiyán y promete a Bakú una investigación

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha negado este jueves una implicación de Teherán en un ataque con drones perpetrado durante la jornada contra el exclave azerí de Najicheván, que ha alcanzado el aeropuerto de esta república autónoma y otros puntos del territorio, dejando un muerto, al tiempo que ha apuntado a la posible responsabilidad de Israel y ha prometido una investigación para esclarecer lo sucedido.

Araqchi ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo azerí, Jeyjun Bayramov, en la que ha subrayado "la política de buena voluntad" de Irán con Azerbaiyán, un país con el que Teherán "quiere expandir sus relaciones en todos los campos". Así, ha negado que Irán "haya disparado proyectiles" contra el país vecino y ha afirmado que las Fuerzas Armadas están ya llevando a cabo "la necesaria investigación" al respecto.

Así, ha apuntado "al papel del régimen israelí en este tipo de ataques para afectar a la opinión pública y destruir las buenas relaciones de Irán con sus vecinos". "Se han observado otros ejemplos de este tipo durante los últimos días", ha subrayado, después de que Teherán se haya desvinculado de algunos de los ataques contra países de la región, afirmando que en algunos habría estado implicado Israel para tensar sus lazos con Estados de Oriente Próximo.

El jefe de la diplomacia iraní ha expresado además a Bayramov que "lamenta" que haya víctimas civiles a causa del ataque y ha deseado la pronta recuperación de los heridos, según un comunicado publicado en su cuenta en redes sociales, sin que el ministro de Exteriores de Azerbaiyán se haya pronunciado por ahora sobre el contenido de esta conversación.

Por su parte, el Gobierno de Turquía, firme aliado de Azerbaiyán, ha condenado "firmemente" el ataque con drones contra Najicheván y ha subrayado que "los ataques contra terceros países de la región, que aumentan el riesgo de propagación de la guerra, deben parar inmediatamente". "Turquía seguirá del lado de Azerbaiyán, como siempre", ha destacado el Ministerio de Exteriores turco.

Bayramov ha mantenido una conversación durante la jornada con su homólogo turco, Hakan Fidan, para abordar el suceso y el derribo el miércoles por parte de sistemas aéreos de la OTAN de un misil supuestamente disparado desde Irán contra Turquía. "Han enfatizado que este tipo de ataques son inaceptables", ha dicho la cartera azerí a través de un comunicado.

"Se ha recalcado que estos ataques contradicen las normas y principios del Derecho Internacional y solo sirven para aumentar las tensiones en la región", ha destacado Bakú, que ha apuntado que ambos ministros "han destacado la importancia de continuar los esfuerzos de coordinación derivados de la alianza estratégica entre ambos países".

Por otra parte, el Ministerio de Exteriores azerí ha apuntado que Bayramov y Fidan han pactado además que "para garantizar la seguridad de los vuelos a Najicheván, los vuelos serán organizados de forma temporal desde el aeropuerto de Igdir", situado en el este de Turquía, cerca de la frontera con Armenia y con el citado exclave azerí.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha hablado de denunciado "un acto terrorista por parte de Irán" contra el país tras el ataque, que ha alcanzado al aeropuerto en esta república autónoma, así como los alrededores de una escuela. "Los responsables deben rendir cuentas inmediatamente. Las autoridades iraníes deben dar una explicación a Azerbaiyán, presentar disculpas y hacer que los responsables de este acto terrorista sean procesados", ha subrayado.

"Azerbaiyán no participa ni participará en operaciones contra Irán, ni antes ni ahora, esa es nuestra posición. No tenemos interés alguno en llevar a cabo operaciones contra países vecinos y nuestra política no lo permite. Protegemos y hemos protegido nuestra integridad territorial", ha manifestado. "Igual que pusimos fin a la ocupación armenia --en la región separatista de Nagorno Karabaj--, estamos preparados a mostrar nuestra fuerza contra cualquier fuerza maligna, algo que Irán no ha de olvidar", ha advertido.

"Estas personas deshonrosas que cometieron este acto terrorista contra nosotros, lo lamentarán. No deberían poner a prueba nuestra fuerza", ha reiterado, al tiempo que ha recalcado que las autoridades "prepararán un plan de acción al respecto", incluidas "instrucciones relativas a la frontera". "Nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Fronteriza y todas las fuerzas especiales están al nivel 1 de movilización y deben estar preparadas para cualquier operación", ha zanjado.