Araqchi pide explicaciones a los países del Golfo por la "masacre" de civiles en Irán

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha pedido explicaciones a los vecinos con bases estadounidenses en su territorio, alegando que debido a ello están "alentando la masacre" de civiles en el país asiático, donde ya han muerto más de 1.200 personas por la ofensiva de Israel y Estados Unidos lanzada hace ya dos semanas.

"Cientos de civiles iraníes han perdido la vida en los bombardeos de Israel y Estados Unidos, entre ellos más de 200 niños. Según algunas informaciones, algunos Estados vecinos que acogen a las fuerzas estadounidenses y permiten los ataques contra Irán también están fomentando activamente esta masacre", ha asegurado en redes sociales.

El jefe de la diplomacia iraní ha pedido, sin citarlos, a estos países --Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí y Kuwait-- que aclaren "sin demora" sus posturas en este sentido.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en el país norteamericano, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.