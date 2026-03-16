Araqchi asegura que su último contacto con Witkoff fue antes del inicio de los bombardeos de EEUU sobre Irán

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha señalado ete lunes que su último contacto con el mediador estadounidense Steve Witkoff se produjo antes del inicio de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

"Mi último contacto con el señor Witkoff fue antes de que su jefe decidiera matar la diplomacia con otro ataque militar ilegal contra Irán", ha publicado Araqchi en redes sociales.

El responsable de la diplomacia iraní ha argumentado que "cualquier información que señale lo contrario parece preparada para engañar a los cambistas del petróleo y a la opinión pública".

Este lunes el portal de noticias Axios ha informado citando fuentes estadounienses de que Witkoff y Araqchi han retomado la comunicación en los últimos días. En concreto sostiene que Araqchi envió mensajes de texto a Witkoff sobre el fin de la guerra, pero Washington rechazó hablar.

Previamente el portal Drop Site había publicado citando fuentes iraníes que Witkoff había remitido mensajes a Araqchi, pero que las autoridades iraníes los habían ignorado.