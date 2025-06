Arce acusa a Morales de llegar a impedir el paso de alimentos para ser "candidato por la fuerza"

Al menos trece policías heridos y 15 personas detenidas en Cochabamba

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha acusado al exmandatario Evo Morales de "cercar ciudades e impedir el paso de alimentos" tras ordenar el bloqueo de carreteras, para concurrir a las elecciones presidenciales previstas para el mes de agosto, pese a que está inhabilitado, "por la fuerza".

"Que quede claro: su fin no es otro que su candidatura inconstitucional y, para ello, está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de alimentos, como lo hizo antes. Y, de ratificarse su inhabilitación, busca que no se realicen las elecciones generales del 17 de agosto. Como dicen sus voceros: 'sin Evo no habrá elecciones'", ha denunciado en su cuenta de la red social X.

El presidente boliviano ha asegurado que Morales busca "(su) renuncia" y del Gobierno para "habilitar su candidatura por la fuerza". "Evo Morales ha dicho públicamente y con tono amenazante, además, que será candidato: 'por las buenas o por las malas'. En otras palabras, quiere obligar a la población y a las autoridades competentes a que se vulnere la Constitución y las sentencias vigentes que le impiden otra reelección", ha declarado al respecto.

Con este objetivo, el exmandatario ha ordenado "un bloqueo de carreteras para cortar las comunicaciones entre regiones e impedir el paso de alimentos, el libre tránsito de las personas y evitar la normalización de la provisión de combustibles, perjudicando la economía de toda la población".

En este sentido, Arce ha denunciado que Morales "está dispuesto a llevar a nuestro país al enfrentamiento entre hermanas y hermanos, a la violencia generalizada, al derramamiento de sangre y a la ruptura del orden constitucional por sus ambiciones enfermizas de poder".

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha indicado horas más tarde que el bloqueo más violento ha tenido lugar en la ciudad de Cochabamba, donde seguidores de Morales realizaron una emboscada a un contingente policial que trataba de despejar las vías, hiriendo al menos a trece agentes, secuestrando a otro e incautándose de material explosivo.

En esta misma localidad han sido detenidas 15 personas, según ha informado Ríos en una rueda de prensa recogida por el diario 'El Deber', y en la que no ha descartado la posibilidad de que pedir la intervención del Ejército si la situación se agrava. "Tenemos reuniones constantes con el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas están listas para actuar si es necesario", ha asegurado el ministro.

Los seguidores de Morales también han bloqueado carreteras en las localidades de Santa Cruz y Sucre, y han amenazado con mantener estas medidas de presión contra el Gobierno --al que acusan de ser el responsable de la falta de alimentos y combustible-- hasta que "dimita".