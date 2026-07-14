Argelia detiene a seis presuntos miembros del grupo separatista MAK, entre ellos cuatro marroquíes

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argelia han anunciado la detención de seis personas, incluidas cuatro de nacionalidad marroquí, por su presunta pertenencia al Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), que busca la independencia de la región del mismo nombre, de mayoría bereber, y considerado por Argel como una organización terrorista.

El Ministerio de Defensa argelino ha indicado en un comunicado que las fuerzas de seguridad "han desmantelado un grupo criminal" en Tizi Uzu (norte) integrado por "seis elementos del movimiento terrorista MAK, incluidos cuatro de nacionalidad marroquí que residen ilegalmente en Argelia".

Así, ha resaltado que este grupo "estuvo activo en la región durante las elecciones legislativas" celebradas hace un par de semanas en el país, "con el objetivo de perturbar el buen funcionamiento de la cita electoral e impedir la participación de los ciudadanos".

"Esta operación refleja el alto grado de vigilancia demostrado por los distintos servicios de seguridad y su capacidad para frustrar planes delictivos, en particular mediante la detención de todas las personas implicadas en estos grupos subversivos que atentan contra la seguridad y la estabilidad del país", ha zanjado.

El Gobierno argelino publicó en 2021 una modificación del Código Penal para expandir la definición de "terrorismo" y aprobó la creación de una lista de personas y entidades consideradas por el Gobierno como organizaciones terroristas, en el que fue incluido el grupo.

El MAK, que tiene su sede en París, busca la independencia de la región de Cabilia, de mayoría bereber, motivo por el que ha sido acusado por parte de las autoridades argelinas de fomentar el racismo y alimentar los sentimientos contra los árabes en la región.