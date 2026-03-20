Argelia mata a tres "contrabandistas armados de nacionalidad extranjera" en la frontera con Níger

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argelia ha anunciado la muerte de tres "contrabandistas armados de nacionalidad extranjera" en una operación llevada a cabo en la provincia de In Guezam (sur), situada en la frontera con Níger.

El Ministerio de Defensa de Argelia ha indicado en un comunicado que sus tropas lograron "neutralizar" a los sospechosos tras "un enfrentamiento con un grupo militar" en la zona, incidente que se saldó además con la incautación de armas, municiones y 150 kilogramos de oro.

Así, ha enmarcado el suceso en las operaciones de "lucha contra la criminalidad organizada y el tráfico de metales preciosos, especialmente a lo largo de la frontera", sin pronunciarse acerca de posibles bajas entre las fuerzas argelinas.

Por otra parte, ha recalcado que esta operación "confirma una vez más la vigilancia y la preparación del personal del Ejército Nacional Popular a la hora de garantizar la seguridad de las fronteras nacionales y proteger los valiosos recursos, en cualquier circunstancia".