Argentina confirma el viaje de Milei a España la próxima semana en plena precampaña electoral

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, tras intervenir en la segunda jornada del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU. - Kyle Mazza - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha confirmado de manera oficial el viaje del presidente, Javier Milei, a Madrid la próxima semana, una visita que se enmarca en la antesala de las elecciones generales anticipadas convocadas en España para el 29 de noviembre. Se trata del séptimo desplazamiento del mandatario argentino a territorio español desde que asumió la Presidencia, en diciembre del 2023, con el objetivo de respaldar a las formaciones de derecha en la campaña.

El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, ha ratificado la visita durante su habitual comparecencia, detallando que acompañará a Milei en la comitiva y que la delegación estará en la capital española el próximo martes, 20 de octubre. "Es un viaje que también tiene su agenda programada. Cuando estén los detalles los vamos a informar", ha señalado Ravier.

Según ha asegurado el diario 'Clarín', el mandatario iniciará su desplazamiento el lunes 19 de octubre y aprovechará la gira para confrontar nuevamente con el Gobierno de Pedro Sánchez y mostrar su apoyo a sus socios ideológicos, previsiblemente al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien comparte una estrecha afinidad, aunque también podría realizar gestos hacia el Partido Popular, en concreto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este viaje responde al interés de Milei por posicionarse en los procesos electorales extranjeros y reforzar su influencia política a nivel global. Una estrategia internacional que ya fue puesta en valor este mismo domingo por el ministro de Exteriores del país sudamericano, Pablo Quirno, quien destacó el peso de los respaldos del mandatario al subrayar que en las últimas siete elecciones celebradas en la región durante los últimos diez meses "todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron".

En este sentido, Ravier ha subrayado este martes el apoyo de Milei al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las próximas elecciones de medio mandato que se disputarán en el país norteamericano el próximo 3 de noviembre y, también, al ultraderechista Flávio Bolsonaro, que se enfrentará en segunda vuelta al actual presidente brasileño, Lula da Silva, el 25 de octubre.

"Por supuesto es explícito el apoyo de Javier Milei por Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad. Somos optimistas para el balotaje (segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera) y se verá el resultado en breve", ha destacado el portavoz.