Argentina convoca al embajador británico por la extensión de licencias petroleras en las islas Malvinas

Archivo - Pablo Quirno - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del presidente Javier Milei ha convocado este martes al embajador de Reino Unido en el país, David Cairns, en protesta por la extensión de licencias para llevar a cabo actividades petrolíferas en las islas Malvinas, anunciada por las autoridades del archipiélago administrado por Londres.

El Ejecutivo argentino ha transmitido así a Londres su "enérgico rechazo ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto de la pretendida extensión de 'licencias' de producción de hidrocarburos offshore".

Así lo recoge un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores en sus redes sociales, que incluye su negativa a "la pretendida aprobación para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la 'licencia PL001'".

"La exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al Derecho Internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina", ha recalcado.

En particular, Buenos Aires ha incidido en su rechazo a medidas de carácter unilateral y que por tanto no cuenten con "la expresa autorización de las autoridades competentes de la República Argentina", lo cual considera "un acto ilícito" en virtud de la legislación argentina como internacional.

"La República Argentina no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna otra autoridad que no sea la propia para establecer las condiciones que hagan posible las actividades referidas a hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, tanto para el otorgamiento de concesiones, participaciones, compromisos de inversión, como para la extensión de pretendidas licencias", ha señalado.

La cartera digirida por Pablo Quirno ha asegurado además que hará uso de "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance para defender sus derechos" y llevar ante la justicia a quienes planeen "explotar de manera ilegal (sus) recursos naturales".

La declaración llega después de que las autoridades de las Malvinas hayan anunciado una prórroga de cinco años para todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, con la posiblidad de extenderlas durante otros dos años.