Argentina declara como organización terrorista a la banda ecuatoriana Chone Killers

Javier Milei y Daniel Noboa en Quito, Ecuador - PRESIDENCIA DE ARGENTINA EN X

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Argentina ha declarado este jueves "organización terrorista" a la banda Chone Killers, fundada en Ecuador hace seis años al escindirse de Los Choneros, también incluida en la lista de entidades terroristas del Ejecutivo de Javier Milei.

"El Gobierno ha declarado a la organización criminal ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista (...) En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiación (...) el Gobierno dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiación (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", ha anunciado la Oficina del presidente argentino.

La organización ecuatoriana se ha convertido en "una de las estructuras criminales más violentas de la región, dedicada al narcotráfico internacional, la extorsión, el sicariato y otras actividades ilicitas vinculadas al crimen organizado transnacional", ha advertido la Presidencia argentina en un comunicado en el que ha calificado a este grupo de "narcocriminal".

El anuncio coincide con la visita oficial Javier Milei, acompañado por la secretaria de Presidencia, su hermana Karina Milei, y el ministro de Exteriores, Pablo Quirno, a Ecuador. Este mismo jueves, el mandatario argentino ha sido recibido por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en Quito.