Argentina declara terrorista a la Guardia Revolucionaria

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei,participa en un acto conmemorativo del 30 aniversario del atentado bomba contra el centro comunitario judío Amia - ---/Presidencia Argentina/dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Argentina ha declarado este martes a la Guardia Revolucionaria iraní como "organización terrorista", una medida que Israel había pedido en anteriores ocasiones y que el Gobierno que preside Javier Milei ha tomado finalmente justificando su decisión en el rol del partido-milicia chií libanés Hezbolá en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra la AMIA --Asociación Mutual Israelita Argentina-- (1994), que dejaron entre ambos más de un centenar de muertos y de medio millar de heridos.

"La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista", ha anunciado la Presidencia en un comunicado en el que destaca que "Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá".

En concreto, la oficina de Milei se ha referido a dos fechas: "El 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, causando 29 muertos y más de 200 heridos. Apenas dos años después, el 18 de julio de 1994, un segundo ataque demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), arrojando un saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, constituyendo el peor ataque terrorista en suelo argentino", ha recordado.

Al hilo, ha indicado que, según "las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia" llevados a cabo, "ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria".

"En virtud de ello, la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien fue recientemente designado al frente del CGRI", ha recordado la Presidencia, en alusión al nombramiento de Vahidi como comandante de la Guardia Revolucionaria en sustitución de Mohamad Pakpour, asesinado en el segundo día de la ofensiva israelí contra Irán iniciada el 28 de febrero.

La decisión del Ejecutivo argentino "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino". Su designación "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos", ha agregado la Casa Rosada.

"El presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, manteniendo la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son. Este Gobierno está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla", concluye el comunicado presidencial.

La designación como terrorista de la Guardia Revolucionaria, que el exministro de Exteriores israelí y actual titular de Defensa, Israel Katz, ya había pedido a Argentina en abril de 2024, ha llegado unos meses después de la correspondiente a la Fuerza Quds, apenas un par de días después de hacer lo mismo con las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, y siguiendo los pasos de Estados Unidos.