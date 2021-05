Argentina destaca que "nadie ha muerto por no ser atendido" y descarta abrir las fronteras al turismo a corto plazo

El ministro de Turismo prevé que se generarán 200.000 empleos y mira al futuro con "optimismo"

Insiste en que el acuerdo con el FMI no puede suponer "un coste extra" para los argentinos

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, ha destacado este miércoles la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Gobierno de Alberto Fernández y ha subrayado que "ningún argentino ha muerto por no ser atendido" por el sistema sanitario, si bien ha descartado una apertura de las fronteras al turismo internacional a corto plazo.

En una entrevista con Europa Press, Lammens ha lamentado que el turismo haya sido "sin duda" uno de los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus y ha hecho hincapié en la importancia de tener una mayor capacidad de "previsión" de cara al futuro en un sector que genera más de 1 millón de empleos en el país.

En este sentido ha aplaudido la llegada de las vacunas contra la COVID-19, de las que el país posee ya 15 millones aproximadamente y que espera, según ha explicado, que se traduzcan en "buenas expectativas". "Nos hace ser optimistas por que podemos empezar a programar la vuelta a la normalidad y en esa vuelta, por supuesto, el turismo tiene un rol determinante para la economía argentina", ha aseverado.

"El cierre de las fronteras es, por supuesto, una medida dura para el sector, pero se toma en este contexto sanitario y no veo que vaya a cambiar a corto plazo", ha sostenido antes de apuntar que la idea es que la vacunación permita viajar a los turistas extranjeros.

Asimismo, y en relación con su visita oficial a España en el marco de FITUR, ha señalado que el Gobierno ya se ha puesto en contacto en Madrid con aerolíneas, operadores e inversores. "Sabemos que este día después para el turismo será una oportunidad grande, y Argentina será protagonista a nivel mundial, tendrá la posibilidad de seguir creciendo", ha afirmado.

Lammens ha lamentado que la pandemia haya tenido efectos económicos tan adversos a nivel mundial: "Como todos los países del mundo hemos tenidos una fuerte caída del PIB". Sin embargo, ha vaticinado un repunte de la economía para este año, en el último trimestre.

El ministro ha trasladado así que para el Gobierno el turismo es una "actividad estratégica para el desarrollo económico, que permitirá captar dólares", una cuestión de gran relevancia. Además, ha destacado que el país ha podido disfrutar de una "gran temporada de verano" gracias al turismo a nivel local.

GENERAR EMPLEOS

Sobre el futuro, Lammens se ha mostrado optimista y ha confirmado que el Gobierno ya cuenta con un plan para fomentar empleos de cara a la reapertura del turismo en un país que ha registrado más de 3,3 millones de contagios y cerca de 72.000 muertos. "Creemos que podemos crear 200.000 puestos de trabajo en los próximos años", ha dicho.

Para ello, ha explicado, habrá que "trabajar mucho en materia de infraestructura", algo para lo que las autoridades ya tienen un plan. "Existe un plan de infraestructuras para cada provincia", ha matizado antes de señalar que los destinos de "naturaleza" tendrán una mayor relevancia por la posibilidad de estar al aire libre.

La idea del Gobierno es dar, a su vez, "condiciones al sector privado" para sacar este plan adelante, si bien ha admitido que es "un contexto difícil porque pensamos en una coyuntura completa en términos sanitarios". "Teniendo en cuenta la vacunación tenemos la certeza de que en poco tiempo podremos salir adelante", ha especificado.

Respecto a la previsión económica ha expresado que espera que "las restricciones ante una segunda o tercera ola", dado el "dinamismo" de la pandemia, no afecten al crecimiento en Argentina.

El ministro no ha olvidado el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), capitaneado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y ha recalcado que es "importante para la economía nacional poder llegar a un acuerdo con los acreedores". No obstante, ha incidido en que hay que "destacar tener en cuenta que este acuerdo no debe implicar un coste extra para y un esfuerzo para los argentinos que lo están pasando muy mal".

Sobre la lucha contra la pandemia ha diferenciado dos claras etapas: la del trabajo en equipo para impedir la saturación del sistema y salvar vidas, y la etapa de vacunación, que "da un horizonte de optimismo". "Seguimos en plena pelea con el virus y la gestión siempre apuntó a lo mismo", ha apuntado.

Asimismo, ha aplaudido la unidad de la esfera política en torno a la crisis sanitaria y ha indicado que la primera etapa de la pandemia dio la posibilidad de "demostrar que se puede trabajar de forma conjunta en política dejando a un lado las diferencias".

"Quienes tenemos responsabilidades de políticas tenemos que trabajar en una mesa en común y dejar las diferencias a un lado. Las diferencias salen en las elecciones cuando nos enfrentamos. Luego la gente elige y luego seguimos trabajando porque Argentina no tiene margen para este tipo de actitudes, ha zanjado.