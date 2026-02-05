Argentina solicita formalmente a EEUU la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su llegada esposado a Nueva York junto a agentes estadounidenses - Kyle Mazza-CNP / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez argentino Sebastián Ramos ha solicitado este miécoles la extradición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York tras el ataque de Estados Unidos en Caracas y alrededores el pasado 3 de enero, alegando presuntas violaciones de Derechos Humanos.

"Líbrese exhorto internacional a Estados Unidos, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia Estados Unidos, de conformidad con el Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y este último país", ha señalado en una resolución difundida en redes sociales y recogida por Europa Press.

La petición formal llega un mes después de que el fiscal Carlos Stornelli solicitara iniciar el trámite y a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) por violación de Derechos Humanos.

Precisamente esta entidad ha confirmado en sus redes sociales que "hoy, la Justicia argentina pidió la extradición" del dirigente venezolano, un extremo que ha celebrado tras "el resultado de haber estado, desde el inicio, donde había que estar para que esto ocurra, del lado de la ley y contra la impunidad".

"Más allá de la resolución concreta, queda la satisfacción de habernos enfrentado a los poderosos defendiendo férreamente los derechos humanos. Hoy es un día importante para el FADD, para Argentina, para la justicia y, sobre todo, para las víctimas venezolanas que se animaron a denunciar", ha agregado.

En la misma nota, ha recordado que reclamó a las autoridades argentinas que solicitaran la extradición de Maduro cuando este "todavía concentraba todo el poder y mucho antes de que los hechos que hoy son de público conocimiento modificaran el escenario. "Lo hicimos cuando parecía imposible y cuando enfrentar al poder tenía costos reales", ha agregado el FADD.

La organización está presidida por el diputado bonaerense Waldo Wolff, del partido conservador PRO, que en su cuenta de X ha señalado que "independientemente del desenlace, hoy reafirmamos nuestro compromiso de que Maduro y su dictadura cumplan condena, tras las rejas, por perseguir, torturar y asesinar a su pueblo".