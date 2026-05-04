La Armada británica tilda de "crítico" el nivel de amenaza para la seguridad marítima en Ormuz

Archivo - Vista del estrecho de Ormuz en una imagen satelital. Archivo - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha advertido este lunes de que el nivel de "amenaza" para la seguridad marítima en el estratégico estrecho de Ormuz, epicentro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán por cuenta del cierre del mismo y del bloqueo naval impuesto por la Casa Blanca a Teherán en él, se mantiene como "crítico".

"El nivel de amenaza para la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz sigue siendo crítico debido a las operaciones militares regionales en curso", ha señalado el referido centro británico en un comunicado en el cual ha instado a los navegantes a "esperar" una "mayor presencia naval", así como "medidas reforzadas de protección de las fuerzas, posibles llamadas por (banda de radiofrecuencia muy elevada) VHF y congestión cerca de las zonas de fondeadero (área destinada a que las embarcaciones echen anclas)".

En esa línea, la autoridad marítima ha llamado a los capitanes de las embarcaciones a una "escucha continua" del canal 16 de VHF --frecuencia internacional de socorro y seguridad marítima de las embarcaciones--, además de a tener en cuenta la "proximidad y peligros" de "cualquier mina o amenaza notificada a lo largo de las rutas de tránsito previstas" y a comunicar "cualquier actividad inusual" a los centros de notificación reconocidos.

"El tránsito a través del esquema de separación del tráfico o en sus inmediaciones debe considerarse extremadamente peligroso debido a la presencia de minas que no han sido completamente inspeccionadas y eliminadas", ha subrayado el citado comunicado, que recomienda a los operadores revisar "cuidadosamente" las evaluaciones de riesgo y la ruta antes del tránsito.

Por otra parte, el UKMTO ha hecho referencia al establecimiento de "una zona de seguridad reforzada" para "apoyar los tránsitos por el estrecho de Ormuz al sur del esquema de separación del tráfico" en ese mismo enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

A renglón seguido ha abogado por que los buques que decidan transitar por Ormuz consideren la posibilidad de trazar una ruta a través de las aguas territoriales de Omán, al sur del sistema de separación del tráfico. No obstante, ha aclarado que "debido al volumen de tráfico previsto" será menester coordinarse con Mascate a través del citado canal 16 de VHF, en aras de garantizar la seguridad de la navegación.

Cabe recordar que ha sido este domingo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que desde este mismo lunes se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" con objeto de facilitar la salida a los buques atrapados en el golfo Pérsico por cuenta del cierre de Ormuz, algo que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha avanzado que "apoyará" con la utilización de destructores lanzamisiles, más de un centenar de aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos.