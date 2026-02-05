La Armada de Francia intercepta en el Caribe una embarcación con más de 650 kilogramos de cocaína

Archivo - La ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Francia ha interceptado una embarcación cargada con más de 650 kilogramos de cocaína en una operación en el mar Caribe y la ha entregado a las autoridades de Barbados, según ha anunciado este jueves la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin.

"En la zona marítima de las Antillas, un buque de la Marina Nacional interceptó en aguas internacionales una embarcación barbadense que transportaba fardos sospechosos", ha manifestado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Así, ha recalcado que "a petición de las autoridades barbadenses, el buque les fue entregado". "Se incautaron 676,6 kilogramos de cocaína. Felicito el compromiso ejemplar de nuestros marineros, junto con nuestros socios", ha zanjado. Francia, que cuenta con territorios de ultramar en la región, ha abogado durante los últimos meses por una política más firme en la lucha contra las drogas.