La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní asegura tener una "nueva baza" si EEUU vuelve a atacar el país

Archivo - Un sistema de misiles iraní durante ejercicios militares en una ubicación no revelada en el sur de Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Armada de la Guardia Revolucionaria Iraní ha advertido este martes que "utilizará su nueva baza" si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán, en medio de las tiranteces en el proceso de negociaciones abierto para intentar alcanzar un acuerdo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica.

"Si Estados Unidos vuelve a cometer un error de cálculo y ataca al Irán islámico, la Armada de la Guardia Revolucionaria utilizará sus nuevas bazas, incluyendo el campo de la selección inteligente de objetivos, y destruirá los gigantescos buques del régimen criminal con la furia de su ira, dejándolos fuera de servicio", ha asegurado el subdirector político de la citada rama militar, Mohamad Akbarzadé, en declaraciones recogidas por la agencia iraní Fars.

Asimismo, ha subrayado que, de suceder tal evento, las autoridades iraníes también harán uso de "sus otros instrumentos de poder en otros frentes de resistencia", lo que podría aludir a ataques contra bases e intereses estadounidenses en la región y/o a la participación en el conflicto, de nuevo, de milicias proiraníes en la región, como las enmarcadas en las Fuerzas Populares de Movilización (FMP) iraquíes, estrechamente ligadas al aparato de seguridad de Bagdad.

Akbarzadé se ha pronunciado así desde un cementerio en la ciudad de Minab, donde han tenido lugar los actos de conmemoración de las 155 víctimas mortales del bombardeo estadounidense contra la escuela primaria Sahayare Tayiba, perpetrado el primer día de la ofensiva contra el país.

Sus palabras han llegado apenas unas horas después de que el general de brigada y portavoz del Ejército, Mohamad Akraminia, haya afirmado que, "desde el día en que cesaron los combates", en alusión al alto el fuego, las fuerzas iraníes han seguido "actualizando (sus) objetivos", dando continuidad a los entrenamientos y aprovechando "la experiencia bélica".

"Hemos fabricado y modernizado nuestro equipo", ha asegurado en declaraciones a la cadena iraní Press TV en las que ha alegado que "la situación sigue siendo una situación de guerra". "Si el enemigo vuelve a cometer una agresión y amenaza la seguridad de este país, se enfrentará a una respuesta aún más contundente. Contamos con muchas ventajas que aún no hemos aprovechado", ha insistido, argumentando que el Ejército iraní está "listo para luchar a largo plazo, hasta que el enemigo se arrepienta profundamente".

Asimismo, Akraminia ha ensalzado un "nivel de coordinación y sinergia" entre el propio Ejército y la Guardia Revolucionaria que "ha aumentado drásticamente". "Llevamos a cabo operaciones conjuntas con nuestros hermanos de la Guardia Revolucionaria, diseñadas y ejecutadas para lograr la máxima sinergia", ha apostillado.