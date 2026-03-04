La Armada de Sri Lanka rescata a una treintena de personas a bordo de un buque iraní

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Sri Lanka ha informado este miércoles del rescate realizado por la Armada ceilandesa de 35 personas a bordo de un buque iraní que se estaba hundiendo tras un accidente 40 millas náuticas al sur de la isla.

El rescate ha tenido lugar después de que la Armada de Sri Lanka haya recibido una llamada de socorro de un buque iraní a aproximadamente 40 millas náuticas del puerto de Galle, en la costa suroccidental de la isla del océano Índico, tras lo ha desplegado múltiples embarcaciones para rescatar a las personas a bordo, según ha indicado el Ministerio de Defensa al portal de noticias ceilandés Adaderana.

En el marco de estas operaciones, la Marina ceilandesa ha rescatado a 35 personas, que han sido trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya, en la ciudad de Galle.

La intervención de la Armada ha sido abordada en el Parlamento ceilandés por el ministro de Exteriores, Vijitha Herath, quien ha señalado que el buque iraní se estaba hundiendo y que no se encontraba en aguas territoriales de Sri Lanka cuando ocurrió el accidente, según ha informado el mismo portal.