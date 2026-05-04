Armenia considera "histórica" la participación de Azerbaiyán y Turquía en la cumbre europea de Ereván

De izquierda a derecha: António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha considerado como "histórica" la participación en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra este lunes en la capital de su país, Ereván, del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y del vicepresidente de Turquía, Cevdet Yilmaz, en un encuentro que reúne por primera vez en décadas en suelo armenio a representantes de los tres países.

Pashinián ha subrayado que es la primera vez que el presidente azerí participa en un evento celebrado en territorio armenio, aunque lo hace por videoconferncia, y ha recordado que Yilmaz es asimismo el primer alto cargo de Turquía en visitar Armenia en desde que en 2024 ambos países empezaron un proceso para normalizar sus lazos diplomáticos.

También ha aprovechado la apertura de la cumbre para hacer balance del proceso de paz con Azerbaiyán, recordando que ambos países llevan dos años sin registrar víctimas por enfrentamientos en la frontera, algo que ha calificado de "sin precedentes desde la independencia" del país.

"Ahora estamos trabajando estrechamente con Azerbaiyán para fortalecer e institucionalizar la paz entre nuestros dos países. Y esta es la primera vez que el presidente de Azerbaiyán participa en un evento que tiene lugar en Armenia, aunque sea por Internet. Pero espero tener la oportunidad de visitar Azerbaiyán en 2028 para la décima cumbre de la CPE", ha proseguido durante su intervención.

El jefe del Gobierno armenio también ha destacado que estos progresos con su país vecino iniciaron justo en una cumbre del CPE en 2022, en la que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el entonces presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, organizaron una reunión a cuatro bandas en la que Armenia y Azerbaiyán reconocieron mutuamente su integridad territorial y soberanía.

En otra reunión del CPE, ha recordado, también fue la primera reunión bilateral que Pashinián mantuvo con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que en esta ocasión está siendo representado por su vicepresidente, el primero en visitar Armenia.

"Los presidentes de Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, el Parlamento Europeo, los primeros ministros de Reino Unido, Italia, España, Croacia, Irlanda, Andorra, Finlandia, Estonia, Luxemburgo, Noruega, Eslovenia, Kosovo y Liechtenstein también visitan Armenia por primera vez. Esta es otra razón para considerar esta cumbre histórica para Armenia", ha añadido.

Así las cosas, ha expresado su voluntad de que esta cumbre pueda aspirar a convertirse también en histórica "para la paz y la estabilidad internacionales", por lo que ha deseado a los 48 jefes de Estado y de Gobierno de Europa y de Canadá que participan en ella "éxito y perseverancia para alcanzar este objetivo".

AZERBAIJÁN CARGA CONTRA EL PARLAMENTO EUROPEO

Aliyev, que ha participado en la cumbre por videoconferencia desde Bakú, ha afirmado que "la paz entre Azerbaiyán y Armenia es una realidad", señalando como prueba de ello que ambos países se apoyaron mutuamente en sus candidaturas para acoger futuras cumbres de la CPE.

En este sentido, ha recordado que desde la firma de la declaración de paz en Washington el pasado agosto, Azerbaiyán ha levantado unilateralmente todas las restricciones de tránsito a Armenia impuestas en los años 90, permitiendo el paso de 28.000 toneladas de mercancías por su territorio, y ha comenzado a exportar productos petrolíferos a Armenia por primera vez en la historia, con 12.000 toneladas enviadas hasta la fecha.

Sin embargo, el mandatario azerí ha aprovechado su intervención para cargar contra el Parlamento Europeo, al que ha acusado de "sabotear" el proceso de paz adoptando 14 resoluciones "llenas de insultos y mentiras sobre Azerbaiyán" desde 2021.

"Desafortunadamente, no todas las instituciones europeas demuestran el mismo enfoque. Una de ellas es el Parlamento Europeo, y la otra es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE)", ha sostenido, anunciando como respuesta que el Parlamento de Azerbaiyán ha decidido suspender su cooperación con la Eurocámara en todos los ámbitos y el cese de los trámites para abandonar la Asamblea Parlamentaria Euronest.

COSTA: "ES UN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha sido otro de los líderes que han intervenido durante al inicio de la reunión de la Comunidad Política Europea, calificándola asimismo como "histórica" por reunirse por primera vez en el Cáucaso Meridional y porque "sitúa a Armenia en el corazón de Europa, que es precisamente donde le corresponde".

"Es un acontecimiento histórico, pues la cumbre de hoy ha sido posible gracias al acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán", ha opinado el socialista portugués, que ha definido el acuerdo entre ambos países como "un hito de paz en Europa que merece ser celebrado, en un mundo donde la escalada y la guerra parecen dominar".

Gracias a este acuerdo y a la mejora de las relaciones entre Turquía y Armenia, según Costa, "la región ha emprendido un camino transformador" con industrias estratégicas "más interconectadas", generando "confianza" en inversores, creando empleo y uniendo a los países vecinos "mediante la cooperación práctica y el crecimiento compartido".

"Y la Unión Europea está dispuesta a ser un socio fiable para convertir esta visión en realidad", ha agregado, afirmando que también es "vital fortalecer la democracia armenia" y combatir "la injerencia externa" para "garantizar la irreversibilidad de este impulso hacia la paz y la prosperidad".

Dicho esto, se ha congratulado de que, como en cumbre anteriores, la Comunidad Política Europea "sea un catalizador para la acción", como lo ha sido ya para aunar el apoyo a Ucrania, Moldavia y Armenia y, también, para la creación de una Coalición Europea contra las Drogas.

BRUSELAS CELEBRA EL PROGRESO EN ARMENIA

Fuentes de la Unión Europea también han destacado que la participación de Azerbaiyán en la Comunidad Política Europea, aunque sea de forma remota, "es muy significativa" y refleja el progreso alcanzado desde la firma de los acuerdos de paz entre los dos países el pasado verano.

También han subrayado la importancia "desde una perspectiva histórica" la participación del vicepresidente de Turquía porque, aunque en esta cumbre no se permiten normalmente sustituciones de líderes que no pueden asistir, en este caso se hizo una excepción debido al "contexto único y al momento histórico" en las relaciones entre Armenia y Turquía.