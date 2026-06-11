Armenia considera "insostenible" que Rusia rompa contratos de gas en represalia a su acercamiento a Europa

Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia. - Europa Press/Contacto/Chen Junfeng

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha considerado "insostenible" que Rusia rompa contratos de suministro de gas a Armenia, como posible represalia a las aspiraciones europeístas del país, aunque ha reconocido que Ereván está valorando "todos los escenarios".

"Tenemos un acuerdo a largo plazo y me resulta difícil imaginar cómo la parte contratante podría abandonar dicho acuerdo. No me imagino que ninguna de las partes se niegue. Es una postura insostenible", ha dicho este jueves en rueda de prensa.

"En cualquier caso, naturalmente analizamos todos los escenarios, como siempre hacemos", ha añadido el primer ministro armenio, que confía en poder hablar de nuevo con el presidente ruso, Vladimir Putin, según recoge la agencia Armenpress.

Pashinián ha dicho que Putin es una persona "racional" que atiende a "razones y argumentos" y que espera resolver las diferencias que han vuelto a aflorar, con el interés de Armenia de acercarse a la UE como principal foco de fricción, hasta el punto de que Moscú aún no le ha felicitado por su triunfo en las legislativas.

"No me felicitó. Esperemos que lo haga", ha admitido Pashinián. "Si tienen alguna inquietud, con paciencia intentaremos disiparla y seguiremos trabajando. No hay ningún problema", ha restado importancia el primer ministro armenio.

El Kremlin cuestionó la victoria del partido de Pashinián --Contrato Civil-- en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo y en las que se impuso con casi el 50% de los votos y denunció las supuestas presiones que sufrieron los partidos de la oposición, todos ellos de alguna forma, afines a Moscú.

Ante la posibilidad de que Moscú no reconozca los resultados, Pashinián ha minimizado cualquier problema y ha recordado que Rusia estuvo presente con su propia misión electoral. "Es cuestión de retórica, ya lo discutiremos", ha dicho.

ARMENIA SEGUIRÁ TRABAJANDO CON LOS FOROS REGIONALES

Por otro lado, Pashinián ha reafirmado que la relación de cooperación con la Unión Económica Euroasiática (UEEA) continuará como hasta ahora, al igual que con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la cual podría expulsar a Armenia debido a los impagos de la correspondiente cuota, según denunció Rusia.

"Sé que existe un mecanismo de expulsión de la OTSC y que está en marcha. Si los Estados miembros deciden expulsar a Armenia, tendremos que acatar esa decisión. No podemos hacer nada más", ha zanjado.

La relación entre ambos países no pasa por su mejor momento tras las renovadas aspiraciones de adhesión de Armenia a la UE, si bien ni siquiera es aún candidato oficial. A las medidas rusas de presión económica y energética se suma ahora el referéndum que plantea la UEEA para que Ereván elija entre ellos y Bruselas.