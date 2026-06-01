Armenia descarta celebrar por ahora un referéndum entre la UE y la Unión Económica Euroasiática: "Es ilógico"

Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia. - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha descartado celebrar un referéndum entre la Unión Europea (UE) y la Unión Económica Euroasiática (UEE) y ha defendido trabajar con esta última hasta que oficialmente solicite su ingreso en el grupo de Bruselas y sea inevitable tener que decantarse por una de ellas.

De esta manera, Pashinián responde a los Estados miembro de la UEE --Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán--, que en la cumbre celebrada el viernes en Astaná, la capital kazaja, le instaron a adoptar una postura clara con respecto a su situación y celebrar cuanto antes una consulta popular.

"Estamos trabajando y seguiremos trabajando dentro de la Unión Económica Euroasiática hasta que la elección (...) se vuelva inevitable, y, naturalmente, deberá ser tomada por el pueblo de Armenia mediante un referéndum", ha declarado el primer ministro en un vídeo publicado este lunes en sus redes sociales.

Pashinián ha explicado que no hay motivos para acelerar la celebración de ningún tipo de consulta popular ya que Armenia ni siquiera ha planteado de manera formal su adhesión a la Unión Europea, ni tiene estatus de país candidato. "Celebrar cualquier referéndum es ilógico", ha incidido.

Se trata de una cuestión de "naturaleza teórica", ha dicho el primer ministro armenio, y por lo tanto, someterla a referéndum "no es, desde luego, muy razonable ni correcto, y carece de fundamento".

"Vamos a continuar trabajando con calma, en paz, sin tensiones ni disputas dentro de la Unión Económica Euroasiática, y estoy convencido de que aún tenemos potencial en esta dirección", ha concluido.