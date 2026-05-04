Armenia y Turquía acuerdan restaurar el puente fronterizo medieval de Ani

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz - GOBIERNO DE ARMENIA

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Turquía y de Armenia han anunciado este lunes un histórico acuerdo para la restauración del puente de Ani, una construcción medieval de gran simbolismo situada sobre el río Ajurián/Arpacay.

El memorándum de entendimiento suscrito entre Ankara y Ereván busca reforzar los vínculos entre ambos países con un proyecto "simbólico y concreto" que ayude a construir "una paz duradera y un ambiente de confianza".

Además, abre la puerta a la cooperación en otros ámbitos como el de los transportes, las aduanas, la energía y la infrastructura digital, ha destacado el Gobierno turco. Armenia, por su parte, ha recordado que el puente de Ani forma parte de la histórica Ruta de la Seda.

El memorándum ha sido suscrito tras un encuentro entre el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, celebrado en la capital armenia, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE). Pashinián ha subrayado la "gran importancia" de esta visita a Ereván en el proceso de normalización bilateral.

Turquía rompió relaciones con Armenia en 1993 a raíz de la ocupación armenia de la región azerí de Nagorno Karabaj, que proclamó su independencia e instauró unas instituciones separatistas rechazadas por Azerbaiyán, que en 2023 logró recuperar el territorio tras varias ofensivas militares en esta zona de mayoría armenia, provocando la huida de más de 100.000 personas a Armenia.

Ankara y Ereván nombraron en 2021 enviados especiales y abrieron un diálogo para restablecer lazos diplomáticos, un proceso marcado por el respaldo de Turquía a Azerbaiyán y por la negativa de las autoridades turcas a reconocer el genocidio perpetrado entre 1915 y 1023 contra la comunidad armenia en el entonces Imperio Otomano.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, a pesar de ser reconocido como tal por parte de numerosos estudiosos y países de la comunidad internacional, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo por parte de las autoridades otomanas.