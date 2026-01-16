Arranca en Gambia el primer proceso contra un antiguo miembro de los 'escuadrones de la muerte' de Jammeh

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tribunales de Gambia han abierto el procedimiento contra un antiguo miembro de los 'escuadrones de la muerte' activos durante el régimen del expresidente Yahya Jammeh, el primer caso de este tipo contra integrantes de estos grupos, denunciados por su papel en matanzas, abusos y violaciones de los Derechos Humanos en el país africano.

El teniente coronel Sanna Manjang, presunto integrante de la unidad conocida como 'Junglers', se ha declarado no culpable de dos cargos de asesinato tras la apertura de las vistas ante el Tribunal Supremo, que se ha declarado competente para abordar el procedimiento, a pesar de la apelación presentada por la defensa.

El presidente del Supremo, Sidi Jobarteh, ha descartado los argumentos de los abogados de Manjang, quienes han intentado sostener que los cargos presentados contra él no son legales, en relación con unos hechos que se retrotraen a 2006, según ha recogido el diario 'The Gambia Journal'.

Manjang, una de las caras más conocidas de los 'Junglers', ya fue acusado en diciembre del asesinato de otras dos personas, entre ellas Deyda Hydara, un periodista de la agencia francesa de noticias AFP asesinado a tiros en 2004, si bien estaría siendo juzgado en la actualidad por otros hechos.

Durante los últimos años han salido a la luz numerosos abusos y atrocidades cometidos durante el régimen de Jammeh, en el marco de los trabajos de la Comisión para la Verdad, la Reconciliación y las Reparaciones (TRRC).

La TRRC fue creada para responder a las exigencias de los familiares de víctimas de desapariciones y torturas, que exigen justicia una vez ha llegado a su fin el régimen de Jammeh quien accedió al poder en 1994 tras un golpe de Estado y quien está exiliado en Guinea Ecuatorial desde enero de 2017.

Jammeh accedió a entregar el cargo al actual presidente, Adama Barrow, vencedor de las elecciones presidenciales celebradas en diciembre 2016, si bien para ello fue necesario que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ejerciera de mediador e incluso amenazara con una intervención militar si no aceptaba su derrota.