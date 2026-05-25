Arranca el 'haj' en medio de las altas temperaturas y la tensión regional por los recientes ataques en Irán

Fieles musulmanes en peregrinación a La Meca en 2026 - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

En medio de una implacable ola de calor que amenaza con batir récords en Arabia Saudí, miles de fieles musulmanes han iniciado este lunes el 'haj', la peregrinación anual a La Meca, que este año arranca bajo una atmósfera de renovada tensión regional marcada por los recientes ataques contra Irán.

El Centro Nacional de Meteorología de Arabia Saudí ha pronosticado que las temperaturas diurnas oscilarán entre los 42 y los 47 grados Celsius de cara a esta cita religiosa que, según la tradición islámica, todo musulmán adulto debe realizar al menos una vez en la vida, siempre que cuente con los medios económicos y la salud necesaria para ello.

El Ministerio de Salud saudí ha instado este lunes a los peregrinos a utilizar parasol, permanecer hidratados y seguir las directrices sanitarias en caso de experimentar síntomas de agotamiento por calor, como mareos, fatiga o sudoración excesiva.

Por su parte, el Ministerio de Defensa saudí ha publicado varios vídeos en redes sociales en los que se pueden ver baterías antiaéreas desplegadas a las afueras de La Meca a fin de "proteger los cielos en los lugares sagrados y de enfrentar cualquier amenaza aérea".

Las fuerzas saudíes también han llevado a cabo misiones de reconocimiento y detección de materiales peligrosos, además de trabajos de descontaminación radiológica y química, en el marco de una peregrinación que este año se produce en medio del frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.