Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida (EEUU)

Archivo - Investigadores del FBI tras un intento de ataque contra Trump en un campo de golf en West Palm Beach (Florida) - Amy Beth Bennett/TNS via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra un hombre acusado de intentar matar al actual presidente estadounidense, Donald Trump, mientras estaba jugando en su campo de golf en West Palm Beach (Florida) comienza este lunes, casi un año después de que fuera detenido cuando un agente del Servicio Secreto le descubrió.

Ryan Wesley Routh, residente de Hawái de 59 años, ha decidido representarse a sí mismo en el juicio, que contará con pruebas de testigos que supuestamente le vieron huir del lugar, declaraciones de personas que dicen haberle vendido el rifle y una carta en la que supuestamente confesaba el crimen, según ha informado la cadena de televisión CNN.

Routh se enfrenta a cinco cargos, incluido intento de asesinato de un destacado candidato presidencial, agresión a un agente federal, posesión de un arma de fuego y municiones, y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. En el caso de que sea declarado culpable, se enfrentará a cadena perpetua.

La selección del jurado comienza este lunes en un tribunal federal de Fort Pierce. La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, estará a cargo del caso. Esta misma jueza fue la que desestimó en 2024 el caso de los documentos clasificados contra el magnate neoyorquino, momento en el que se enfrentó a numerosas críticas por la lentitud del proceso.

Según documentos judiciales, en agosto de 2024, Routh condujo desde Carolina del Norte hasta West Palm Beach, y en septiembre viajó varias veces hasta la mansión de Mar-a-Lago de Trump y su campo de golf cercano. El 15 de septiembre, mientras Trump y su ahora enviado especial Steve Witkoff jugaban al golf, un agente vio el rostro oculto de un hombre y el cañón de un rifle.

El agente disparó varias veces con su arma reglamentaria antes de refugiarse para comunicar la amenaza. Entonces, un ciudadano vio a Routh huyendo hacia un coche cercano, tomó fotografías de lo que ocurría y las compartió con las autoridades. Los agentes detuvieron el vehículo a 45 minutos de distancia. Los investigadores encontraron un rifle cargado con once balas, una cámara digital y placas blindadas capaces de resistir disparos de armas de fuego.