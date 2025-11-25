Arranca un macrojuicio contra siete presuntos militantes de extrema izquierda por ataques a ultraderechistas

Juicio contra militantes de extrema izquierda - Sebastian Kahnert/dpa

DRESDE (ALEMANIA), 25 (DPA/EP)

El juicio contra siete presuntos militantes alemanes de extrema izquierda acusados de llevar a cabo ataques violentos contra ultraderechistas ha arrancado este martes en el Tribunal Regional Superior de Dresde, la capital del estado federado de Sajonia, en el oeste del país europeo.

La corte juzgará en las próximas horas a Johann G., considerado el cabecilla de la llamada 'Banda del Martillo', y a otros seis acusados por distintos delitos como intento de asesinato, pertenencia a una organización criminal de extrema izquierda, robo con agravantes, daños materiales y falsificación de documentos.

La Fiscalía determinó que Johann G. era el "principal responsable de la planificación y ejecución" tanto de ataques como de robos contra ultraderechistas, y quien contaba con influencia dentro de una amplia red de militantes de extrema izquierda. El acusado fue arrestado en noviembre de 2024.

El grupo, que organizaba "sesiones de entrenamiento en las que los miembros aprendían técnicas de combate y cuyas acciones estaban "meticulosamente planeadas", es conocido como 'Banda del Martillo' debido a que varias víctimas fueron agredidas con esta herramienta, algunas de las cuales quedaron en estado grave tras ser agredidas.

Los fiscales aseguran que el grupo extremista --que también contaba con redes más allá de la región-- vigilaba previamente el estilo de vida de las víctimas para llevar a cabo los ataques, perpetrados en lugares como Erfurt, Wurzen, Eisenach, Dortmund e incluso la capital de Hungría, Budapest.