Arranca la votación anticipada para el referéndum sobre la apertura de negociaciones de adhesión a la UE en Islandia

Archivo - El edificio del Gobierno de Islandia en Reikiavik - Europa Press/Contacto/Arnold Drapkin - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La votación anticipada para el referéndum sobre la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea ha arrancado este lunes en Islandia, con miles de personas depositando su voto por correo en la zona metropolitana de Reikiavik y en el extranjero.

Todos los ciudadanos islandeses mayores de 18 años podrán acudir a depositar su papeleta hasta el viernes en una oficina gubernamental del suburbio de Kópavogur. La votación se interrumpirá durante el fin de semana, si bien se reanudará nuevamente del 4 al 28 de agosto, según ha informado la empresa de radiodifusión de Islandia, RÚV.

Asimismo, también será posible votar en el extranjero en las Embajadas y consulados generales de Islandia, así como en las misiones permanentes del país ante organizaciones internacionales. Las votaciones también se llevarán a cabo en determinadas instituciones, como hospitales, prisiones y residencias de ancianos.

Islandia ha convocado para el próximo 29 de agosto un referéndum en el que sus ciudadanos están llamados a decidir si el país reinicia las negociaciones de adhesión con la UE, a la que solicitó unirse en 2009 pero suspendió posteriormente en 2013, en plena crisis económica en Europa.

De aprobarse la reanudación de las conversaciones, Reikiavik ha señalado que puede integrarse en la UE en un plazo corto, que cifra en "año y medio", dada la cercanía del sistema político y de su economía con el bloque europeo.